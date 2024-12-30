تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات: استمتع بأجمل أغاني وأناشيد الأطفال

إذا كنت تبحث عن وسيلة ترفيهية وتعليمية لأطفالك، فإن قناة كراميش تقدم مزيجًا رائعًا من الأغاني والأناشيد التي تجمع بين الترفيه والقيم التربوية. الآن يمكنك استقبال تردد قناة كراميش 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات ومشاركة أطفالك أوقاتًا مليئة بالمرح والتعليم.

كتب محمد سعد – تعد قناه كراميش من اشهر القنوات التي تقدم محتوي ترفيهي وتعليمي وأغاني مسلية ومميزه والتي تساعد في نمو فكر الأطفال وتساعدهم في النطق بشكل جيد، حيث تنقل مجموعه مختلفة من البرامج لتنمي مهارات الأطفال واكتسابهم مهارات جديده وقيم أخلاقية وإنسانية، وتعتبر قناه كراميش القناه المفضلة لكثير من العائلات ومن خلال هذا المقال سوف نعرض آليكم تردد قناه كراميش علي القمر عرب سات ونايل سات. تردد قناة كراميش 2025 نقدم لكم تردد قناه كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات: تردد هذه القناة : 11470.

معدل ترميز هذه القناة : 27500.

استقطاب هذه القناة : أفقي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح خطأ هذه القناه : 4/5. تردد قناه كراميش علي القمر الصناعي عرب سات : تردد قناة كراميش : 11390.

معامل تصحيح الخطأ لقناه كراميش : 5/6.

معدل ترميز قناة كراميش : 27500.

استقطاب قناة كراميش : عمودي.

جودة قناة كراميش : HD. طريقة تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال قم بفتح جهاز الاستقبال. ثم قم بالضغط علي الإعدادات. ثم اضغط علي التثبيت اليدوي. ثم حدد القمر الصناعي الذي تريد إدخاله” عرب سات او نايل سات”. ثم اضغط علي خانه البحث. وفي النهاية اضغط علي أيقونة التثبيت لتثبيت القناه ضمن قنواتك الموجودة علي الجهاز. الأغاني التي تقدمها قناه كراميش سنعرض اليكم مجموعه من الأغاني التي تقوم بتقديمها قناه كراميش والتي يبحث عنها الأطفال : أغنية سوسو غلطت يا حرام.

أغنية لازم نحكي بسم الله.

أغنية خطة.

أغنية وين الساعة.

أغنية ماما وبابا زعلانين شو عملت يا سوسو.

أغنية حبيبي بيبي.

أغنية يا شرطي.

أغنية تحدي.

أغنية عندي خطة.

أغنية هزي غصنك يا توتة.

لا تفوت فرصة إسعاد أطفالك مع قناة كراميش. قم بضبط التردد الجديد الآن واستمتع بأجمل اللحظات مع عائلتك.