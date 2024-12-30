كيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني السعودي بخطوات سهلة

إذا كنت قد تقدمت بطلب الحج وترغب في معرفة حالة طلبك، يمكنك الآن الاستعلام بسهولة عبر المسار الإلكتروني السعودي. توفر هذه الخدمة الإلكترونية وسيلة ميسرة للتحقق من حالة طلب الحج ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة به بخطوات بسيطة.

كتب محمد سعد – ما هي كيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني؟ وكيف يتم تقديم الطلب إلكترونيًا؟ بدأ تداول تلك الأسئلة بين أغلب جموع المسلمين سواءً داخل المملكة العربية والسعودية أو خارجها، وذلك بعد انطلاق التسجيل الإلكتروني من قبل وزارة الحج والعمرة، وسنوضح كيفية الاستعلام عن تلك الطلبات التي تم تسجيلها بالفعل.

كيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني

أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية التقديم على طلب الحصول على تصاريح الحج عبر المسار الإلكتروني للمواطنين والمُقيمين، وبدأت في استقبال كمًا كبيرًا منها، فإنها أيضًا سهّلت على الحُجاج -المُحتملين- متابعة طلباتهم والتأكد من قبولها، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة .

النقر على المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة.

من الصفحة الرئيسية يتم فتح قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن حالة حجز لتصريح الحج، والضغط على الدخول للخدمة.

كتابة رقم الهوية الوطنية للمواطن أو الإقامة للمقيم، وتاريخ الميلاد.

إدخال رمز التحقق المرئي.

النقر على استعلام.

طريقة تقديم طلب الحج عبر المسار الإلكتروني

بعد التعرف على كيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني، لا بد من العودة إلى خطوة سابقة ألا وهي التقديم على طلب الحج والذي يتم عند إجراء تلك الخطوات الآتية:

فتح الموقع الإلكتروني وزارة الحج والعمرة .

الضغط على تبويب المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة.

الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الوجهة الرئيسية.

تحديد خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين.

النقر على ابدأ الخدمة.

تسجيل الدخول برقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد.

قراءة الشروط والمعايير والموافقة عليها.

النقر على موافق للانتقال إلى الصفحة التالية.

تسجيل بيانات الراغب في أداء شعيرة الحج.

إضافة المرافقين -إن وُجدوا- .

تحديد الباقة أو برنامج الحج.

تحديد باقة النطاق السعري حتى يتم الانضمام لها في حال عدم قبول ترشيح الحج في الباقات السابقة.

اختيار الأضاحي في حال الرغبة.

الضغط على إرسال الطلب.

تظهر رسالة بنجاح الإرسال، كما يتُاح تعديل الطلب حتى انتهاء فترة التقديم للحج.

كيفية طباعة تصريح الحج من أبشر

في ضوء عرض طريقة التسجيل وكيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني، فإنه في حال كانت النتيجة هي قبول الطلب، فإن الحاج بإمكانه طباعة التصريح الذي تم إصداره من خلال منصة أبشر وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح رابط منصة أبشر أفراد .

تسجيل الدخول باسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور.

الضغط على دليل الخدمات.

تحديد البحث وزارة الحج والعمرة.

اختيار خدمة طباعة تصريح الحج بواسطة الحاج.

الضغط على طباعة التصريح الخاص بي.

يتم عرض التصريح وبه كافة البيانات، ومن ثم النقر على طباعة.

شروط التقديم على الحج عبر المسار الإلكتروني

قبل إجراء عملية طلب الحصول على تصريح الحج، ومعرفة كيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني، لا بد من معرفة الشروط التي حددتها وزارة الحج والعمرة لقبول طلبات المواطنين والمقيمين، وذلك على النحو التالي:

ألا يزيد عمر المُتقدم عن 65 عامًا.

عدم إصابته بأي أمراض مُعدية مثل كورونا، أو مزمنة.

أن يكون أخذ كافة اللقاحات والتطعيمات المطلوبة.

أن تكون تلك حجة الفريضة، أي تكون تلك المرة الأولى.

الأوراق المطلوبة للتقديم على مناسك الحج

بعد إجراء عملية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني وتتم الموافقة عليه من قِبل وزارة الحج والعمرة، يقوم الحاج بتقديم بعض المستندات قبل إتمام الفريضة، التي تكون كما يلي:

الهوية الوطنية للمواطن، أو تصريح الإقامة وجواز السفر للمقيم.

2 صورة شخصية للحاج بخلفية بيضاء مقاس 4*6.

شهادة طبية تثبت أن المُتقدم خالي من الأمراض المعدية والمزمنة، أنه حاصل على كافة التطعيمات.

تقديم تصريح حجز الحج الذي تم طباعته.

طريقة إلغاء حجز تصريح الحج من أبشر

في كثيرٍ من الحالات قد يتعرض المواطن أو المقيم الذي قام بتقديم طلب تصريح الحج، وبالفعل تمت الموافقة عليه، إلى أمرٍ طارئ يضطره إلى عدم القدرة على إتمام الرحلة.

في تلك الحالة أتاحت له وزارة الحج والعمرة إمكانية إلغاء حجز التصريح، وذلك إما من موقعها أو من منصة أبشر، وهي التي سنقوم بعرض خطواتها فيما يلي:

الدخول إلى أبشر أفراد .

كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول.

النقر على دليل الخدمات.

تحديد خدمة إلغاء تصريح الحج بواسطة الحاج.

اختيار إلغاء التصريح الخاص بي.

التواصل مع وزارة الحج والعمرة

في إطار عرض كيفية الاستعلام عن طلب الحج عبر المسار الإلكتروني، وبعد التطرق إلى أهم التفاصيل التي قد تهم الحجاج، وبما أنه قد توجد أي استفسارات، أو مواجهة أي مشكلة أثناء الحجز أو الاستعلام.

لذلك وجب التنبيه على ضرورة التواصل مع الجهة الرسمية والمسؤولة فقط وهي وزارة الحج والعمرة، وذلك تجنبًا لأي معلومة أو توجيه خاطئ، والتواصل من خلال أي طريقة من الآتي:

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تحاول المملكة العربية السعودية تسهيل كافة الأمور وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك من خلال إتاحة تقديم طلبات الحصول على تصاريح الحج، والاستعلام عنها عبر المسار الإلكتروني، دون الحاجة إلى الذهاب للمقرات الرئيسية.

خدمة الاستعلام عبر المسار الإلكتروني تجعل متابعة طلب الحج أكثر سهولة وشفافية. استغل هذه الميزة لمعرفة حالة طلبك واتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام رحلتك الإيمانية.