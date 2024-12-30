كيفية الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز عبر منصة إنجاز

تتيح منصة إنجاز الإلكترونية خدمة الاستعلام عن تأشيرة الزيارة باستخدام رقم الجواز بكل سهولة. إذا كنت بحاجة لمعرفة حالة تأشيرتك أو تأشيرة أحد أفراد عائلتك، يمكنك القيام بذلك بخطوات بسيطة عبر المنصة الرسمية. في هذا الدليل، نقدم لك طريقة الاستعلام بالتفصيل.

كتب محمد سعد – تُعد منصة التأشيرات “إنجاز” التابعة لوزارة الخارجية السعودية، بوابة إلكترونية مهمة تقدم خدمات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال. من بين هذه الخدمات، تبرز خدمة الاستعلام عن حالة تأشيرة الزيارة باستخدام رقم الجواز، مما يسهل على المسافرين تتبع طلباتهم ومعرفة حالة التأشيرة.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز عبر إنجاز:

الدخول إلى موقع إنجاز: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة التأشيرات “إنجاز” التابعة لوزارة الخارجية السعودية. إدخال البيانات: قم بتعبئة الحقول المطلوبة، بما في ذلك: رقم الجواز

نوع الجنسية

نوع التأشيرة (زيارة عائلية، سياحية، حكومية)

جهة القدوم

رمز التحقق المرئي إجراء البحث: انقر على زر “إجراء البحث” لبدء عملية الاستعلام. عرض النتائج: ستظهر لك صفحة تحتوي على معلومات حول حالة تأشيرة الزيارة الخاصة بك.

شروط استخراج التأشيرة السعودية:

صلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل السفر.

تقديم صور لجميع أوراق السفر. وجود صفحتين فارغتين على الأقل في جواز السفر. تقديم صورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء. الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية: يمكن للمواطنين والمقيمين الاستعلام عن التأشيرة باستخدام رقم الهوية من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية. كيفية تمديد صلاحية التأشيرة: في حال كانت صلاحية جواز سفرك أقل من 6 أشهر، يمكنك تمديدها من خلال منصة “أبشر” باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى منصة “أبشر” وتسجيل الدخول. اختيار “خدمات المقيمين”. البحث باستخدام رقم الإقامة. اختيار التأشيرة المطلوبة والنقر على “تمديد التأشيرة”. سداد رسوم التمديد. تُعد منصة إنجاز أداة فعّالة للاستعلام عن حالة تأشيرة الزيارة برقم الجواز، وتوفر خدمات أخرى مثل فحص التأشيرات بمختلف أنواعها. لا تتردد في زيارة موقع إنجاز للاستفادة من هذه الخدمات.



منصة إنجاز توفر وسيلة سريعة وموثوقة للاستعلام عن التأشيرات. تأكد من اتباع الخطوات المذكورة للحصول على المعلومات الدقيقة بسهولة وفي أي وقت.