إطلاق مشروع بوابة مكة: مفاجأة جديدة لسكان العاصمة المقدسة

في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية والبنية التحتية، أعلنت الجهات المعنية عن إطلاق مشروع بوابة مكة، الذي يُعد إضافة مميزة لسكان العاصمة المقدسة. يهدف المشروع إلى تحسين الخدمات وتقديم تجربة حياتية متكاملة بمواصفات عالمية، ليكون نقطة تحول كبيرة في تطوير المدينة.

كتب محمد سعد – أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) عن إطلاق مشروع ضاحية بوابة مكة، أول ضاحية عمرانية متكاملة في العاصمة المقدسة.

وستمتد الضاحية على مساحة 5 ملايين متر مربع، وستضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين فلل وتاون هاوس وشقق تستوعب الضاحية 38 ألف نسمة.

توفر الضاحية كافة الخدمات والمرافق الأساسية من مدارس ومراكز صحية وثقافية واجتماعية.

تتميز الضاحية بتصاميمها العصرية ومساحاتها الخضراء الواسعة.

من المتوقع أن يساهم مشروع ضاحية بوابة مكة في تلبية الطلب المتزايد على السكن في العاصمة المقدسة، وسيوفر المشروع فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.

مشروع بوابة مكة يُمثل رؤية جديدة لمستقبل العاصمة المقدسة. تابعوا تفاصيل المشروع والخدمات التي سيقدمها، واستعدوا لاستقبال هذه الإضافة المميزة.