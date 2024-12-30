حدث تاريخي: السعودية تُعلن عن الاستحواذ الكامل على الخطوط الجوية السعودية

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السعودية عن الاستحواذ الكامل على الخطوط الجوية السعودية، في قرار تاريخي يُعد نقطة تحول في قطاع الطيران السعودي. يأتي هذا القرار كجزء من رؤية المملكة 2030 لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي.

كتب محمد سعد – قالت “بلومبيرغ” نقلاً عن مصادر مطلعة ان صندوق الاستثمارات السعودي دخل في مباحثات أولية للاستحواذ على الخطوط السعودية المملوكة حالياً للحكومة السعودية.

وأضافت المصادر، أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران، بهدف تحسين كفاءتها وربحيتها، حيث من الممكن بعد ذلك خصخصة الشركة أو دمجها مع طيران الرياض، التي أطلقها الصندوق مؤخراً.

تمتلك الخطوط السعودية أسطولاً مكوناً من أكثر من 142 طائرة وتطير إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم.

ومن غير المعروف ماذا سيكون مصير الخطوط الجوية السعودية في حال تملكها من قبل صندوق الاستثمارات وهل سيتم دمجها مع طيران الرياض ام لا؟

هذا الاستحواذ يُمثل علامة فارقة في مسيرة الخطوط الجوية السعودية، ويعزز مكانة المملكة كواحدة من أبرز مراكز الطيران في العالم. تابعوا التفاصيل لتعرفوا المزيد عن هذا الحدث التاريخي.