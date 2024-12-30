وظائف مميزة في KEO العالمية: فرص في مختلف التخصصات بانتظارك

أعلنت شركة KEO العالمية، الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، عن فتح باب التوظيف لعدد من الوظائف المميزة في مختلف التخصصات. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في بيئة احترافية وداعمة، فإن هذه الوظائف توفر لك فرصة الانضمام إلى فريق عمل متميز وتحقيق طموحاتك المهنية.

كتب محمد سعد – هل أنت مُبدع في مجالك وتسعى للعمل في شركة عالمية رائدة في مجال التصميم و الهندسة و إدارة المشاريع؟ تُعلن شركة KEO العالمية عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينتي الرياض و العلا. انضم إلى فريق عمل مُتميز و ساهم في تصميم و بناء مُستقبل مُستدام.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم KEO العالمية فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

إدارة المشاريع : مدير مُراقبة المشاريع (Project Controls Manager) في الرياض.

: مدير مُراقبة المشاريع (Project Controls Manager) في الرياض. الأمن : مُفتش أمن – مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي (Security Inspector – GCC National) في الرياض.

: مُفتش أمن – مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي (Security Inspector – GCC National) في الرياض. التصميم الداخلي : مُصمم داخلي أول (Senior Interior Designer) في العلا.

: مُصمم داخلي أول (Senior Interior Designer) في العلا. هندسة المواد : مهندس مواد (Materials Architect) في العلا.

: مهندس مواد (Materials Architect) في العلا. هندسة المخاطر : مهندس مخاطر رئيسي (Lead Risk Engineer) في جدة.

: مهندس مخاطر رئيسي (Lead Risk Engineer) في جدة. الهندسة المعمارية : مهندس معماري أول (Senior Architect) في البحر الأحمر.

: مهندس معماري أول (Senior Architect) في البحر الأحمر. المساحة : مساح أراضي (Land Surveyor) في البحر الأحمر.

: مساح أراضي (Land Surveyor) في البحر الأحمر. تقنية المعلومات و الاتصالات : مهندس تقنية المعلومات و الاتصالات – سعودة (ICT Engineer – Saudisation) في جدة.

: مهندس تقنية المعلومات و الاتصالات – سعودة (ICT Engineer – Saudisation) في جدة. هندسة السلامة من الحرائق : مهندس سلامة الحياة من الحرائق أول (Senior Fire Life Safety Engineer) في البحر الأحمر.

: مهندس سلامة الحياة من الحرائق أول (Senior Fire Life Safety Engineer) في البحر الأحمر. الهندسة الميكانيكية : مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer) في البحر الأحمر.

: مهندس ميكانيكي (Mechanical Engineer) في البحر الأحمر. مُراقبة المُستندات : مُراقب مستندات (Document Controller) في الرياض و البحر الأحمر.

: مُراقب مستندات (Document Controller) في الرياض و البحر الأحمر. هندسة التخطيط : مهندس تخطيط (Planning Engineer) في الرياض.

: مهندس تخطيط (Planning Engineer) في الرياض. الصحة والسلامة والبيئة : مهندس الصحة والسلامة والبيئة (HSE Engineer) في الرياض.

: مهندس الصحة والسلامة والبيئة (HSE Engineer) في الرياض. مُراقبة الجودة : مدير مُراقبة الجودة (QA/QC Manager) في الرياض.

: مدير مُراقبة الجودة (QA/QC Manager) في الرياض. الهندسة الكهربائية: مُفتش كهربائي (Electrical Inspector) في الرياض.

المُدن التي تتوفر فيها الوظائف:

الرياض

العلا

جدة

البحر الأحمر

نبذة عن شركة KEO العالمية:

KEO العالمية هي شركة رائدة في مجال التصميم و الهندسة و إدارة المشاريع. تُقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات في مُختلف القطاعات، بما في ذلك البناء و التشييد، البنية التحتية، و البيئة.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في KEO العالمية، يُرجى زيارة موقع الشركة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى شركة KEO العالمية والعمل في بيئة مليئة بالتحديات والفرص. قدم الآن واكتشف مستقبلك المهني مع فريق محترف.