شركة تمكين للتقنيات تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجازان والقصيم

أعلنت شركة تمكين للتقنيات عن توفر فرص وظيفية مميزة في عدة تخصصات للعمل في فروعها بالمملكة العربية السعودية، تحديدًا في الرياض وجازان والقصيم. إذا كنت تبحث عن بيئة عمل احترافية وفرص تطوير مهني، فإن شركة تمكين تُقدم لك هذه الفرصة لتكون جزءًا من فريق عملها المتميز.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة تمكين للتقنيات عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدة مجالات، تشمل تطوير البرمجيات والمبيعات، وذلك في مكاتبها في الرياض وجازان والقصيم. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز فريقها وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

المسميات الوظيفية:

تأتي هذه الفرص في إطار التزام شركة تمكين للتقنيات بتوفير بيئة عمل مهنية وداعمة، مما يعكس رؤيتها في تعزيز الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة.

1. مطور أوراكل APEX أول

الموقع: الرياض، السعودية

الرياض، السعودية المهام الرئيسية: تصميم وتطوير وصيانة تطبيقات Oracle APEX. تحليل متطلبات الأعمال وترجمتها إلى مواصفات تقنية. بناء تقارير تفاعلية معقدة ونماذج ولوحات معلومات. تطوير وتحسين كود PL/SQL للعمليات الخلفية. تقديم الدعم والتدريب للمستخدمين النهائيين.

المؤهلات المطلوبة: درجة بكاليوس في علوم الحاسب أو تكنولوجيا المعلومات. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير تطبيقات Oracle APEX. خبرة في PL/SQL وSQL وتصميم قواعد البيانات.



2. مطور ERPNext أول

الموقع: الرياض، السعودية

الرياض، السعودية المهام الرئيسية: تطوير وتخصيص وحدات ERPNext. تنفيذ البرمجة النصية على جانب الخادم باستخدام Python وإطار عمل Frappe. التعاون مع الفرق الوظيفية لجمع وتحليل متطلبات الأعمال. تصميم وتنفيذ تكاملات مع أنظمة الطرف الثالث عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

المؤهلات المطلوبة: درجة بكاليوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير ERPNext. خبرة في Python وإطار عمل Frappe.



3. مطور Frappe أول

الموقع: الرياض، السعودية

الرياض، السعودية المهام الرئيسية: تطوير وصيانة التطبيقات باستخدام إطار عمل Frappe. بناء تطبيقات مخصصة وتدفقات عمل على ERPNext. إجراء اختبارات وتصحيح الأخطاء ونشر التطبيقات.

المؤهلات المطلوبة: درجة بكاليوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تطوير باستخدام إطار عمل Frappe.



4. مدير حسابات مبيعات تكنولوجيا المعلومات – جازان

الموقع: جازان، السعودية

جازان، السعودية المهام الرئيسية: تطوير وتنفيذ استراتيجيات المبيعات لتحقيق الأهداف. بناء علاقات قوية مع العملاء وفهم احتياجاتهم. تقديم المنتجات والخدمات التكنولوجية للعملاء.

المؤهلات المطلوبة: درجة بكاليوس في تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الأعمال. خبرة مثبتة كمدير حسابات مبيعات تكنولوجيا المعلومات.



5. مدير حسابات مبيعات تكنولوجيا المعلومات – القصيم

الموقع: القصيم، السعودية

القصيم، السعودية المهام الرئيسية: (تشبه المهام المذكورة لوظيفة جازان)

(تشبه المهام المذكورة لوظيفة جازان) المؤهلات المطلوبة: (تشبه المؤهلات المذكورة لوظيفة جازان)

كيفية التقديم

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف زيارة الموقع الرسمي لشركة تمكين للتقنيات، حيث يُنصح بتحديث السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى شركة تمكين للتقنيات والعمل في مدن مختلفة مثل الرياض وجازان والقصيم. ابدأ الآن بتقديم طلبك واستعد لتحقيق طموحاتك المهنية.