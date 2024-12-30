بارسونز تُعلن عن 324 وظيفة برواتب مجزية ومزايا رائعة: قدم الآن!

أعلنت شركة بارسونز، الرائدة عالميًا في مجالات الهندسة وإدارة المشاريع، عن توفر 324 وظيفة شاغرة برواتب مجزية ومزايا تنافسية. هذه الفرص تتيح للراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية الانضمام إلى فريق عمل متميز والاستفادة من بيئة عمل احترافية تدعم الإبداع والنمو.

كتب محمد سعد – هل تبحث عن فرصة عمل جديدة في مجال الهندسة و إدارة المشاريع و التصميم؟ تُعلن شركة بارسونز العربية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في مُختلف التخصصات و المدن في المملكة العربية السعودية. انضم إلى فريق عمل عالمي مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في شركة رائدة.

الوظائف

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بارسونز تُعلن عن وظائف شاغرة في مُختلف أنحاء المملكة

مقدمة:

هل تبحث عن فرصة عمل جديدة في مجال الهندسة و إدارة المشاريع و التصميم؟ تُعلن شركة بارسونز العربية عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في مُختلف التخصصات و المدن في المملكة العربية السعودية. انضم إلى فريق عمل عالمي مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في شركة رائدة.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم بارسونز العربية فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

الرياض:

إدارة المشاريع: مدير مُراقبة مشاريع مكتب إدارة المشاريع. مدير بيئي. مدير المخاطر. مدير التكاليف و المشتريات التجارية. مدير تجاري. مدير مشروع. أخصائي أصحاب المصلحة. مُهندس مشتريات. مُهندس تكاليف أول. مُتدرب في تطوير الأعمال. مدير برنامج – الضيافة. مدير تكاليف أول. مُهندس مُراقبة المشاريع. مدير أول لأصحاب المصلحة. مُهندس تكاليف. مُساعد عمليات. أخصائي دعم البرامج. أخصائي دعم البرامج أول. مدير مُراقبة الوثائق. مدير مشتريات أول.

الهندسة: مُهندس اختبار و تكليف أول. أخصائي الصحة و السلامة و البيئة. مُهندس اتصالات أول. مُهندس تخطيط الصيانة و التشغيل أول. مُهندس / أخصائي أول لـِـ الصحة و السلامة و البيئة. رئيس قسم أنظمة الطاقة / مدير واجهة لجنة الأمن الاقتصادي. مُهندس مشروع.



مكة المكرمة:

الهندسة: مُهندس مُراقبة الجودة أول. مدير العقود / مساح الكميات أول. مُهندس اختبار و تكليف أول. مدير ضمان الجودة و مُراقبة الجودة و الصحة و السلامة و البيئة.



جدة:

إدارة المشاريع: مدير البناء. مدير البناء أول (مدني). مدير الاختبار و التكليف.

التصميم: مدير الفنون الإبداعية (العرض / التصميم). مدير مُراقبة العرض السمعي البصري (الإضاءة السمعية و البصرية و إضاءة العرض). مُهندس واجهة / سمعي بصري / مُراقبة العرض أول.

تطوير الأعمال: مدير تطوير الأعمال. مدير مُتخصص – الهندسة المعمارية و التشطيبات.



تبوك:

إدارة المشاريع: رئيس قسم النظم الرقمية. مدير تصميم رئيسي. مدير – قابلية البناء. مُهندس تخطيط مُشارك. دعم إداري أول. قائد بوابة المرحلة. مُهندس حلول رقمية / قائد التطوير.

الهندسة: مُفتش ميكانيكي. مدير الصحة و السلامة و البيئة. أخصائي تقنية المعلومات، دعم مُستخدمي النهاية. فني الرموز. أخصائي تقنية المعلومات، تطوير النظم (منصات الطاقة).



الوجه:

الهندسة: مُفتش ميكانيكي.



الجوف:

إدارة المشاريع: مدير مشروع رئيسي. مُهندس ميكانيكي أول.



جازان:

الهندسة: مُهندس اتصالات أول. مُهندس تخطيط الصيانة و التشغيل أول. مُهندس تطوير أعمال أول. أخصائي علاقات المُستثمرين أول. مُهندس مشروع. مُهندس مشروع رئيسي – مُهندس معماري. مُهندس كهربائي أول. مُهندس مُهندس معماري للمشروع. مُساعد مدير مشروع. أخصائي مُهندس إنشائي. مُهندس جيوتقني.



كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في بارسونز العربية، يُرجى زيارة موقع الشركة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

تاحة:

تُقدم بارسونز العربية فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

لا تفوت فرصة الانضمام إلى شركة بارسونز والاستفادة من الرواتب المجزية والمزايا الرائعة. ابدأ الآن بتقديم طلبك واستعد للانطلاق بمسيرتك المهنية نحو النجاح.