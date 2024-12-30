مخالفة قطع الإشارة الصفراء في نظام ساهر: ما الذي يحدث؟

يتساءل الكثيرون عما يحدث إذا قُطعت الإشارة وهي صفراء وتم تصوير المركبة بواسطة نظام ساهر. هل تُحتسب مخالفة؟ وما هي الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالة؟ في هذا المقال، نوضح القوانين المتعلقة بقطع الإشارة الصفراء وفقًا لنظام المرور السعودي.

كتب محمد سعد – تعد مخالفة إشارات المرور من التصرفات التي قد تفضي إلى حوادث مرورية خطيرة، مما يشكل خطراً على صحة الأفراد وسلامة المجتمع السعودي وقد يؤدي إلى وقوع وفيات ومن أجل الحفاظ على أمان الطرق والحد من هذه الحوادث، اتخذت الهيئة العامة للمرور السعودي قراراً بفرض عقوبات مالية على المخالفين وقد أوضحت الهيئة أن قيمة هذه العقوبات تتباين حسب نوع الإشارة، حيث تفرض غرامة مختلفة على تجاوز الإشارة الحمراء مقارنة بتلك المفروضة على تجاوز الإشارة الصفراء.

قيمة المخالفة إذا قطعت الإشارة وهي صفراء وصورني ساهر

وفقًا للقوانين واللوائح السعودية المتعلقة بالمخالفات المرورية، تتفاوت قيمة الغرامة المفروضة على تجاوز الإشارة الصفراء بين 500 و900 ريال سعودي وتحدد هذه القيمة من قبل الجهات المسؤولة المعنية، وتطبق على كل من المواطنين والمقيمين في المملكة.

خطوات الاستعلام عن مخالفة الإشارة الصفراء

تقدم منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، بما في ذلك مخالفة الإشارة الصفراء، عبر الإنترنت وهذه الخدمة توفر الوقت والجهد للمستخدمين، للاستعلام عن المخالفة يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط المتاح .

سجل دخولك إلى حسابك الشخصي بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق الذي سيتم إرساله إليك.

اختر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

سيتم توجيهك إلى صفحة جديدة تعرض تفاصيل المخالفات المرورية إن وجدت.

كيفية الاعتراض على مخالفة قطع الإشارة

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية الطعن في المخالفات المرورية التي تسجل ضدهم، بما في ذلك مخالفات الإشارة الصفراء، عبر منصة أبشر الإلكترونية ولتنفيذ هذا الطعن يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “منصة أبشر” وسجل دخولك إلى حسابك.

انتقل إلى قسم الخدمات واختر خدمة تقديم الاعتراض.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة ودون أي أخطاء.

اضغط على زر التالي.

اختر نوع المخالفة التي ترغب في الاعتراض عليها وقدم مبرراتك.

سيتم فحص طلبك، وستتلقى إشعاراً حول قرار قبول الاعتراض أو رفضه.

هل جميع الكاميرات تراقب انقطاع الإشارة؟

أوضحت الهيئة العامة للمرور في السعودية أن جميع كاميرات نظام ساهر تقوم بمراقبة وتصوير لوحات أرقام المركبات والسائقين بدقة، تعمل هذه الكاميرات على تسجيل صور واضحة للمركبات التي تتجاوز إشارات المرور، وتلتقط المخالفات في جميع المسارات بشكل متزامن وكما أشارت الهيئة إلى وجود كاميرات ثابتة مخصصة لمراقبة المركبات التي تنتهك إشارات المرور.

قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء

نبهت الهيئة العامة للمرور في السعودية إلى العقوبات المرتبطة بقطع الإشارة الحمراء، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تقع ضمن الفئة السادسة من جدول المخالفات وأوضحت الهيئة أن العقوبة المقررة تشمل فرض غرامة مالية تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال سعودي ويتضمن جدول المخالفات رقم 6 أيضاً مجموعة من المخالفات الأخرى، من أبرزها:

تجاوز إشارة المرور عندما تكون حمراء.

تخطي الحافلات المدرسية أثناء توقفها لتحميل أو إنزال الطلاب.

العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو اللافتات التي تنظم حركة السير.

عدم التوقف عند نقاط التفتيش الأمنية أو الوقوف للدوريات الأمنية بناءً على التوجيهات أو العلامات التي تتطلب التوقف.

معرفة قوانين المرور تساعدك على تجنب المخالفات والحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. تابع تعليمات المرور بدقة لتجنب أي غرامات أو عواقب قانونية.