طريقة طبيعية 100% لصبغ الشعر بلون ذهبي رائع: جربيها واحصلي على إطلالة جديدة

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لتغيير لون شعرك إلى الذهبي المثالي، فإن هذه الوصفة البسيطة تقدم لك الحل! تخلصي من الصبغات الكيميائية وجربي طريقة طبيعية 100% تمنح شعرك لونًا جذابًا وبريقًا رائعًا دون أضرار.

كتب محمد سعد – يعد اللون الأشقر الذهبي من الألوان المميزة التي تضفي على الشعر لمسة من الجمال والإشراق، وهو من الخيارات المثالية التي تتناسب مع مختلف أنواع البشرة وعلى الرغم من جاذبيته إلا أن العديد من صبغات الشعر التجارية قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر وتؤثر عليه بشكل سلبي لذلك يتجه الكثيرون للبحث عن بدائل طبيعية وآمنة للحصول على هذا اللون الرائع دون التسبب في أضرار للشعر في هذا المقال سنتعرف على طريقة تحضير وصفة لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي باستخدام مكونات طبيعية تماما بحيث يمكن للجميع الاستمتاع بمظهر جديد وصحي لشعرهم.

مكونات صبغ الشعر باللون الذهبي

إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لصبغ شعرك باللون الأشقر الذهبي بشكل مشابه لنتائج صالونات التجميل، ودون تحمل تكاليف باهظة فإن هذه الوصفة المثالية ستساعدك في الحصول على لون رائع ومشرق تعتمد هذه الوصفة على مكونات طبيعية لا تضيف فقط اللون الذهبي الجميل للشعر بل تعمل أيضا على تغذيته وترطيبه بفضل خصائصها الفعالة المكونات الرئيسية تشمل:

البابونج الذي يعد من أفضل الأعشاب الطبيعية التي تساعد في تفتيح لون الشعر بطريقة لطيفة وآمنة.

عصير الليمون يحتوي على خصائص مبيضة طبيعية تساعد في تعزيز اللون الأشقر.

العسل الذي يعمل على ترطيب الشعر وتغذيته الشعر.

زيت الزيتون يساهم في تغذية الشعر وحمايته من الجفاف.

ماء الورد يساعد في تهدئة فروة الرأس ويعزز نضارة الشعر.

طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الذهبي

قومي بغلي 2 إلى 3 أكياس من شاي البابونج في كوبين من الماء واتركيها لتبرد تماما.

في وعاء صغير امزجي 2 ملعقة كبيرة من العسل مع 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وامزجيهما جيدا حتى تمتزج المكونات.

بعد ذلك أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون إلى خليط العسل والليمون، وقلبي المزيج جيدا حتى يصبح متجانس.

ثم، قومي بإضافة شاي البابونج البارد إلى الخليط وامزجيه بشكل جيد مع باقي المكونات حتى تحصلي على مزيج متماسك.

خطوات صبغ الشعر باللون الذهبي