كيفية الاستعلام عن أسماء مستفيدي الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وموعد الصرف في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن إطلاق أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية. إذا كنت من المستفيدين، يمكنك الآن الاستعلام عن الأسماء ومعرفة موعد الصرف من خلال خطوات بسيطة عبر المنصات الرسمية.

كتب محمد سعد – اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق والاستعلام عنها واحدة من أهم الخدمات التي أطلقتها منصة مظلتي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تعد بدورها هي الوزارة المسؤولة عن كل ما يخص برنامج الرعاية الاجتماعية حيث تهتم الوزارة تلك الفترة بتوفير كل سبل الدعم التي يجب أن يتلقاها المستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن خلال التقرير نستعرض أبرز التفاصيل التي تتعلق بكيفية الاستعلام عن القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية، وفيما يأتي توضيح خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية مع توضيح أهم الشروط المطلوبة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أطلقت منصة مظلتي العراقية خدمتها للاستعلام عن المشمولين بدعم الرعاية الاجتماعية 2024 م وأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كل ما يخص المستفيدين من هذا الدعم، وقد أشارت الوزارة لأهمية بدء إجراءات الاستعلام لاستكمال إجراءات تلقي الدعم بالنسبة للمقبولين، وتتم خطوات الاستعلام وفقا لما يأتي:

يجب زيارة موقع منصة مظلتي على الإنترنت.

الانتقال بعد ذلك لتسجيل الدخول على المنصة.

النقر على الخدمة الخاصة بالاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم المخصص من الرعاية الاجتماعية للمستفيدين.

يجب ملء الصفحة الخاصة بالبيانات، والتحقق منها وتأكيدها قبل أن يتم نقر مربع الاستعلام.

خدمة الاستعلام تساعد في ظهور قوائم المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

بعد استكمال ما سبق من المعلومات والبيانات في الخطوات السابقة، يتم النقر على مربع استعلام لتظهر أسماء قوائم المستفيدين من دعم الوجبة الأخيرة في العراق.

يمكن تحميل الكشوف بي دي إف.

شروط دعم الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

لكي يستفيد مقدم طلب الحصول على دعم الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، فلا بد من اتباع تلك الشروط الآتية:

يجب أن يكون المواطن المستفيد شخص من أصل عراقي.

التواجد بشكل دائم في داخل العراق والإقامة المستمرة على أراضيها.

يجب أن يقدم الشخص كل ما يثبت الهوية الوطنية، وقيمة الدخل التي يحصل عليها.

ترفع المستندات والوثائق الرسمية التي تثبت الحالة المالية والاجتماعية للمستفيد.

لا بد وأن يكون الشخص من الفئات المستحقة دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب أن يكون سن السيدة المتقدمة متراوح ما بين الخامسة عشر وحتى عمر خمسة وخمسين عام.

لا يكون الشخص من فئة من لديهم تأمين اجتماعي في العراق، ففي تلك الحالة لا يحق له الحصول على دعم من الرعاية الاجتماعية.

عمر الشخص المتقدم ما بين الثامنة عشر إلى عمر ستين سنة.

لا يكون لدى الشخص تأمين صحي.

متى موعد صرف الوجبة الأخيرة؟

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أنه بمجرد الانتهاء من الإعلان عن أسماء المستفيدين والمشمولين بالدعم من الرعاية الاجتماعية في العراق، سوف يتم التنسيق مع وزارة المالية العراقية من أجل تحديد موعد ثابت يتم فيه صرف الدعم للأشخاص من المستحقين.