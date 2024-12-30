انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، مما يمثل خبرًا سارًا للمستهلكين. يأتي هذا الانخفاض في ظل استقرار الإمدادات وزيادة المعروض، مما يوفر فرصة مناسبة للحصول على الدواجن بأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – أعلنت بورصة الدواجن اليوم الاثنين الموافق 30/12 عن أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق، حيث تشهد اليوم الأسعار انخفاض بسيط حتى نهاية الأسبوع وينعكس هذا الأمر على سعر البيع للمستهلك في الأسواق، وفي هذا السياق دعونا نتعرف على أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالتفاصيل تابعونا.

اسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن اليوم

أوضحت اليوم بورصة الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سجلت اليوم سعر الكيلو 78 جنيه، تسليم أرض المزراعة، ويتغير السعر بالسوق للمستهلكين لذلك يتراوح السعر للكيلو اليوم بين 84 و 95 جنيه مصري للكيلو الواحد.

بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو الحمراء في بورصة الدواجن اليوم يبلغ سعر الكيلو الواحد 90 جنيه مصري، بينما تباع للمواطنين في الأسواق بسعر 100 و105 جنيه علماً بأن يختلف سعر الكيلو حسب المنطقة ومن بين 5 و 15 جنيه مصري,

اسعار الفراخ اليوم البلدي

تتراوح أسعار الفراخ البلدي اليوم من بين 105 و 115 جنيه مصري للكيلو الواحد، وتتأثر أسعار الدواجن في المزارع على سعر البيع للمستهلك نتيجة عدة عوامل.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الساسو في بورصة الدواجن بنحو 3 جنيهات، بينما استقرت أسعار الفراخ اليوم الأمهات في بورصة الدواجن وجاءت أسعار الدواجن على النحو التالي:

أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن سجلت اليوم 87 جنيه مصري.

أسعار الدواجن أمهات بيضاء في بورصة الدواجن سجلت اليوم سعر 60 جنيه مصري.

اسعار الكتاكيت اليوم

جاءت اسعار الفراخ اليوم خاصة سعر الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية على النحو التالي: