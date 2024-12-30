رابط مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2024 في الجزائر للجنسين عبر algeriepolice.dz

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر عن فتح باب التسجيل لمسابقة توظيف أعوان الشرطة لعام 2024 للجنسين. يمكن للمتقدمين التقديم عبر الموقع الرسمي algeriepolice.dz بسهولة باتباع الخطوات المطلوبة. توفر المسابقة فرصة مميزة للراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة الجزائرية.

كتب محمد سعد – أعلنت الشرطة الجزائرية عن انطلاق مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2024، وذلك للذكور والإناث من الحاصلين على الثالثة ثانوي كاملة، وحددت الشرطة عدد من الشروط والمتطلبات للتقديم على المسابقة، وجب توافرها للقبول مع اجتياز الاختبارات، على أن يبدأ التقديم من اليوم الإثنين الموافق 30/12/2024، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2025، ويكون تسجيل البيانات إلكترونياً من خلال موقع المديرية العامة للأمن العام، ويقوم المتقدم بعد ذلك بإرفاق المستندات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم، ونوضح لكم فيما يلي تفاصيل الخبر ورابط التقديم.

رابط مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2024

يقوم المتقدمين من الذكور والإناث على مسابقة توظيف أعوان الشرطة الجزائر 2024، بملء استمارة التقديم واستكمال ملف التقديم بالمستندات، من خلال الدخول على الموقع التالي بالخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني “algeriepolice.dz“.

الضغط على تسجيل دخول.

ادخال بيانات الدخول صحيحة وكاملة “البريد الإلكتروني، كلمة المرور”.

اختيار التقديم على وظيفة أعوان الشرطة 2024.

الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

أرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

الضغط على حفظ ثم إرسال.

شروط التقديم حددت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، عدة شروط واجب توافرها في المتقدمين من الجنسيين على وظيفة أعوان الشرطة 2024، ونوضحها من خلال النقاط التالية. أن يكون المتقدم/ة يحمل الجنسية الجزائرية، ويتمتع بالحقوق المدنية والوطنية. ألا تكون شهادة السوابق العدلية تحمل ملاحظات تتنافي مع ممارسة العمل في سلك الشرطة. أن يكون المتقدم/ة حاصل على شهادة الثانوية العامة. يكون المتقدم/ة لائق طبياً. اجتياز اختبارات القبول المقررة لذلك. يكون طول القامة للذكور 170 سم، وللإناث 165 سم. ألا يقل السن القانوني للمتقدم/ة عن 19 عام ولا يزيد عن 25 عام. الوثائق والمستندات المطلوبة يلزم تقديم عدة وثائق ومستندات لاستكمال عملية التقديم على وظيفة أعوان الشرطة 2024 بالجزائر وهي. طلب خطي بالتقديم في المسابقة مدون به بيانات المتقدم/ة كاملة.

2 شهادة لقياس القامة صادرة من مصلحة الشرطة العلمية والتقنية “فرقة تحقيق الشخصية”، مختومة وموقعة من رئيس الفرقة.

شهادة ميلاد المتقدم/ة حديثة.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

شهادة الإقامة حديثة.

نسخة من شهادة الثانوية العامة التي تثبت المؤهل المطلوب.

عدد 2 صورة شمسية حديثة بدون لحية.

شهادة طبية للطب العام والأمراض الصدرية وطب العيون.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى الأمن الوطني الجزائري. قم بزيارة الموقع الرسمي algeriepolice.dz وسجل الآن في مسابقة توظيف أعوان الشرطة 2024 قبل انتهاء الموعد المحدد.