اصنعي مكياجك بنفسك بمكونات طبيعية من مطبخك: فكرة مميزة لمشروع منزلي صغير

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة لصنع مكياج طبيعي وآمن باستخدام مكونات بسيطة موجودة في مطبخك، فإن هذا المقال يقدم لك الحل! تعرفي على وصفات سهلة لصنع منتجات تجميل منزلية بتكلفة قليلة، مع إمكانية تحويل هذه الفكرة إلى مشروع صغير مربح من البيت.

كتب محمد سعد – دلوقتى تقدرى تتحكمى فى درجات الليب جلوس (ملمع الشفايف) وتقدرى تضيفى اى فيتامين اللى عايزة كمان تقدرى تضيفى مرطب اى نوع انتى عايزه بأقل تكلفة وكمان ممكن تعملى مشروع صغير كبداية لانه بتكلفة بسيطة من حيث الخامات والالوان من حيث طبيعة الليب الجلوس والقوام ممكن يتعمل من خامات طبية وممكن يتعمل من خامات وزيوت طبيعة هذه الطريقة مقدمة .

مكونات الليب جلوس ملمع الشفايف بمكونات أمنة

الجدير بالذكر أن هناك مجموعة من المكونات يجب توافرها لتجهيز الليب جلوس وهى كالتالى

عدد واحد ملعقة كبيرة شمع العسل

عدد واحد ملعقة كبيرة من الزيوت الطبيعة مثل زيت الخروع او زيت السمسم او زيت اللوز او زيت الجوجوبا او زيت جوز الهند او زيت الزيتون او زيت الخروع او مزيج متساوى من تلك الزيوت

عدد ربع ملعقة من زبدة الكاكاو او زبدة الشيا

عدد من واحد الى ثمان ملاعق فيتامين E

او عدد ثمان كبسولات فيتامين E

أطعمة بالفواكه مثل طعم المشمش او الخوخ او البطيخ او الفراولة او كنتالوب على حسب المتوفر لديكى

لون طبيعى او لون من علبة الايشادو الموجودة لديكى

الأدوات المستخدمة فى تحضير الواصفة

وعاء صالح للميكروويف

عصا خشب للتقليب

عبوات صغيرة لتعبئة الليب جلوس

سرجنة لحقن الشائل داخل العبوات

طريقة التحضير

قومى بإذابة الشمع فى الوعاء ويدخل الميكروويف لمدة دقيقة واحدة

يضاف ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع زيت الجوجوبا مع الاستمرار فى التقليب لمدة دقيقة واحدة فى أتجاة واحد

يضاف فيتامين E مع زبدة الشيا او زبدة الكاكاو مع الاستمرار فى التقليب حتى تمام التجانس

اضافة الزيت العطرى مثل النعناع والتقليب الجيد فى اتجاه واحد حتى التأكد من تمام التجانس

بعد الانتهاء من التقليب يجب أضافة المزيج مرة اخرى للميكروويف لمدة ثلاثون ثانية يقلب مرة واحدة ثم يصب المزيج فى العبوات المخصصة بواسطة السرنجة

مكونات الطريقة بخامات جاهزة

خمسون جرام فيرسا جل versa gel

عشرون جرام زيت لوز حلو

عشرون جرام زيت بذور العنب

عشرون جرام زيت بذور العنب عشرة جرام IPM

خمس نقاط فليفر مثل الفراولة او مانجو او جوز هند او فانيليا او بونبون او كيوى

فيتامين E

لون بيجمنت

لون مايكا بودر

كوبايات للخلط

تيبوس

طريقة التحضير

نقوم بإضافة الفيرسا جل مع الزيت الموجودة ويتم التقليب جيد جدا جدا حتى تجانس القوام

ثم إضافة IPM ونقلب جيدا

ثم إضافة الاطعمة الموجود على حسب المتاح

ثم أضافة فيتامين E

ثم اضافة لون بيجمنت

ثم اضافة لون مايكا بودر

يقلب الخليط جيدا ثم نبدأ وضعة فى التيوبس

بعض الخطوات المهمة كبداية للمشروع

أفكار مشريع مربحة تلك الجملة التى يبحث عنها الكثير حول فكرة مشروغ مربح أو مشروع صغير للشباب فى المدن أو القرى المهم أن يكون مشروع مربح فى النهاية الأمر مثل التسويق على المنصات كيف يمكن تسويق المنتجات بشكل جيد

وصف المنتج بشكل جيد بحيث تصف مميزات المنتج وفوائد أستخدامة

وضع السعر المناسب له ليصبح متناسب فى يد الجميع

وضع خطة واسترايجية لتسويق المنتج

تصوير المنتج بشكل جذاب

وبذلك نكون قد قدمنا طريقة عمل الليب جلوس بأكثر من طريقة