طريقة عمل بسكويت الزنجبيل والقرفة الهش: حلى سهل ومغذي بالزبدة أو الزيت

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلى بسيطة ولذيذة بمكونات متوفرة في مطبخك، جربي بسكويت الزنجبيل والقرفة الهش. يتميز هذا الحلى بمذاقه الرائع وفوائده الغذائية، كما أنه مثالي للتقديم مع الشاي أو القهوة. يمكنك تحضيره باستخدام الزبدة أو الزيت حسب رغبتك.

كتب محمد سعد – يعتبر بسكويت الزنجبيل والقرفة من البسكويتات الصحية المميزة التي من الممكن عملها في البيت، فهو من أجمل أنواع السناكس، ويمكن تناوله على الإفطار ومفيد لمرضى السكر حيث أنه يحتوي على القرفة التي تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم، يمكنك عمله في أي وقت ويعتبر من أنواع الحلى المخبوزة السهلة التي من الممكن تجهيزها في الأعياد والمناسبات، وفيما يأتي المكونات وطريقة التحضير.

بسكويت الزنجبيل والقرفة

تعتبر وصف بسكويت القرفة والزنجبيل من الوصفات السهلة للتحلية يمكنك عملها في البيت في الشتاء فهو من الأكلات والمخبوزات الشتوية الرائعة المغذية والمفيدة، وعبر الآتي نوضح لك المكونات التي يجب توافرها لإعداد العجينة وتجهيزها بمكونات اقتصادية وبطريقة سهلة.

مكونات بسكويت الزنجبيل والقرفة

حضري تلك المقادير الآتية حتى يتم عمل أجمل نوع بسكويت يمكنك أن تقومي بخبزه في المنزل بأشكال مختلفة، ويكون خفيف وهش ومكوناته تكون كالتالي:

2 كوب من الدقيق.

2 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الزيت.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من السكر البودر أو ربع كوب من العسل الأبيض.

2 بيضة كاملة.

1 ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة من الزنجبيل البودر.

نصف ملعقة من القرفة البودر.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ورق زبدة.

صاج للخبز.

قطاعات للتشكيل.

خطوات تحضير وصفة بسكويت الزنجبيل والقرفة

يمكنك عمل بسكوت القرفة والزنجبيل بأفضل طريقة من خلال اتباع ما يأتي في الخطوات المقبلة: