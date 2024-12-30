رابط استخراج كشف نقاط الفصل الأول 2025 عبر منصة فضاء الأولياء

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن إمكانية استخراج كشف نقاط الفصل الأول للطلاب عبر منصة فضاء الأولياء الإلكترونية. تُتيح المنصة لأولياء الأمور متابعة نتائج أبنائهم بسهولة من خلال خطوات بسيطة عبر الرابط الرسمي awlya.education.gov.dz.

كتب محمد سعد – يمكن الآن تسجيل دخول أولياء التلاميذ للحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024/2025، حيث قد أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالساعات الماضية، أنه قد تم الإعلان عن كشف النقاط الخاصة للتلاميذ، بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة، الخدمات الإلكترونية وذلك للمساعدة على التواصل بين المؤسسة التعليمية، وولي الأمر ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض خطوات الحصول على نتيجة وموعد كشف نقاط الفصل الدراسي 2024/2025.

منصة فضاء الأولياء 2025

فضاء أولياء أمور التلاميذ للحصول على كشف نقاط نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024/2025 وسوف نستعرض معكم كيفية التسجيل لدى فضاء أولياء أمور التلاميذ، وذلك للإطلاع على نتيجة الإختبارات حيث يمكن الولوج إلى الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة tharwa.education.gov.dz حيث يمكن الحصول على النتيجة بكل سهولة.

كشف نقاط الفصل الأول عبر منصة فضاء الأولياء 2025

للحصول على كشف نقاط الفصل الاول يجب إتباع خطوات الاستعلام التالية:

اذهب إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ .

. يتم تسجيل الدخول للمنصة.

قم بإدخال أسم المستخدم وكلمة السر.

يتم كتابة اسم التلميذ الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجتة.

أضغط على كشف النقاط.

يتم طباعة كشف النقاط.

موعد الإعلان عن كشف النقاط الجزائر 2024/2025

وقد صرحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، انه قد تم الإعلان عن كشف نقاط الطلاب، في كافة المراحل التعليمية المختلفة، الخميس 19 ديسمبر 2024، مؤكدة أن ان مستوى الطلاب في هذه النقاط متوسطة إلى ممتازة، حيث جاءت هذه النتائج في المواد العلمية مثل الفيزياء والرياضيات والمواد التعليمية الأخرى، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على كشف النقاط من خلال المؤسسات التعليمية، من الساعة 9:00 صباحا بكافة المراحل التعليمية المختلفة.

تسجيل دخول فضاء الأولياء 2025

أكدت وزارة التربية الوطنية أنه قد تم عمل نظام معلوماتي يوفر لأولياء التلاميذ، إمكانية الحصول على النتائج المدرسية عبر الانترنت، دون الحاجة لإضاعة وقت بالذهاب إلى المدرسة، حيث يمكن الضغط على الخدمة إلكترونية التي وفرتها وزارة التربية الوطنية، للحصول على النتيجة في أسرع وقت وقد هدفت وزارة التربية الوطنية من خلال توفير تلك الخدمة، النهوض بقطاع التعليمي وتقديم خدمات تعليمية سهلة وسلسة للمواطن، eddirasa.com/ tharwa-education-gov-dz

مميزات خدمة فضاء أولياء التلاميذ 2024-2025