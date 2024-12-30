امتلك منزلك الجديد بسهولة مع تمويل الراجحي العقاري المرن

يقدم بنك الراجحي تمويلًا عقاريًا مميزًا يتيح لك فرصة امتلاك منزلك الجديد بسهولة ومرونة، دون الحاجة إلى شروط معقدة. استمتع بمزايا متعددة وخطط سداد تناسب احتياجاتك.

كتب محمد سعد – شروط تمويل بنك الراجحي العقاري هذا ما سنلقي عليه الضوء للراغبين في امتلاك عقار تو منزل حيث يعد التمويل العقاري من بنك الراجحي هو الحل الأمثل لتحقيق أحلام التملك، وذلك باعتبار مصرف الراجحي من أكبر البنوك التي تم انشاؤها في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق نتناول مع زوارنا الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول التمويل العقاري من بنك الراجحي.

شروط تمويل بنك الراجحي العقاري

يعمل بنك الراجحي على توفير العديد من الخدمات المصرفية التي تساهم في تسهيل على العميل الحصول على قيمة التمويل التي يرغب بها لتغطية لشراء منزل جديد أو عقار بدون شروط معقدة والتي جاءت متمثلة فيما يلي:

يشترط أن يكون العميل سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون لدي العميل دخل شهري ثابت.

يشترط أن يكون عمر العميل لا يقل عن 21 ولا يتجاوز عمر 60 عاما وذلك للموظفين، وبالنسبة للمتقاعدين لا يتخطي عمر 70 عاما للمتقاعدين.

نبذة عن مزايا تمويل بنك الراجحي العقاري

يقدم بنك الراجحي العديد من المزايا على برامج التمويل من لديه سواء التمويل العقاري او الشخصي ولعل ابرز مزايا التمويل العقاري من بنك الراجحي جاءت كالاتي ذكره:

يقدم البنك تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يسهل البنك التمويل العقار بدون شروط معقدة.

يوفر البنك سهولة في فترة السداد والاقساط الشهرية.

يمكن بنك الراجحي الحصول على موافقة سريعة في خال استوفاء العميل للشروط والاوراق المطلوبة جميعها.

كيفية التقديم على تمويل عقاري من بنك الراجحي؟

يتيح بنك الراجحي إمكانية التقديم على التمويل العقاري الكترونيا حتي يتسني للمواطنين الراغبين في الحصول على قيمة التمويل العقاري من امتلاك منزل الأحلام وذلك عن طريق الموقع الرسمي للبنك ثم اتباع الخطوات التالية:

يتعين على العميل الدخول إلي موقع بنك الراجحي الرسمي.

ثم قم بالضغط على تقديم طلب تمويل عقاري.

سيتم فتح لك نموذج طلب التمويل العقاري.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك في المربع المخصص لها.

بعد الانتهاء قم بالضغط فوق ارسال الطلب.

يليها يشترط زيارة احد فروع بنك الراجحي لاستكمال طلب التمويل العقاري.

في حال أن كنت بحاجة إلي سيولة مالية عاجلة حتما ولابد من الاتجاه إلي تقديم طلب تمويل شخصي من لدى بنك الراجحي الذي يعد من افضل البنوك التي تعطي تمويل شخصي سريع بدون الحاجة إلي تقديم العديد من الاوراق والمستندات حيث يوفر البنك تسهيلات متعددة على برامج التمويل من لديه حتى يتسنى للعملاء الحصول على قيمة التمويل لتغطية متطلباتهم المادية.