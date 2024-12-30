طريقة تحضير الدونات المقلية الهشة بمكونات اقتصادية

تعلمي كيفية صنع الدونات المقلية الهشة واللذيذة في المنزل بخطوات سهلة ومكونات بسيطة. استمتعي بطعم شهي ينافس الدونات الجاهزة، مع توفير في التكلفة.

كتب محمد سعد – الدونات المقلية تعتبر من الحلويات المفضلة للجميع، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بدلًا من شرائها من المحلات، ويمكننا تحضير الدونات وتقديمها بأشكال عديدة منها عمل دونات بصوص الشوكولاتة أو دونات بصوص الكراميل كما يمكن عمل الدونات بالسكر البودرة فقط، وإليك بالتفصيل ما هي طريقة عمل الدونات المقلية وما هي المقادير المطلوبة للحصول على وصفة حلويات ناجحة.

مقادير الدونات المقلية

اشتهرت الدونات في الفترة الأخيرة ويمكننا عملها من خلال توفير المكونات المطلوبة، أما عن الوقت اللازم لإعدادها فهو ساعة ونصف بحد أقصى، وإليك مقادير لعمل الدونات المقلية تكفي لعدد 6 أفراد:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ربع ملعقة من الملح.

كوب واحد من الحليب.

بيضة واحدة فقط.

ربع كوب من الزبدة.

كمية مناسبة من الزيت والذي يستخدم في القلي ويمكن أيضًا إعداد بسكويت اللوز الإيطالي.

طريقة عمل الدونات المقلية

بعد أن قدمنا لكِ طريقة عمل كيك بدون دقيق نوفر أيضًا الخطوات الصحيحة لعمل الدونات المقلية وهي كما يلي:

سنحضر أولًا وعاء متوسط الحجم ونضع به الدقيق والسكر والخميرة والملح ونقلبهم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الحليب الدافئ إلى هذه المكونات ونقوم بالتقليب مرة أخرى.

ونضع بعد ذلك البيضة بعد خفقها والسمن ونقوم بالعجن الجيد.

نحرص على عجن المكونات حتى نحصل على عجينة نعامة للغاية.

نترك العدين لمدة لا تقل عن نصف ساعة إذا كانت الحرارة متوسطة والمكان دافئ أو ساعة واحدة إذا كان العجين في فصل الشتاء.

وإذا تأكدنا من أن العجين قد تضاعف حجمه نبدأ في تشكيل الدونات باستخدام الأداة المخصصة للتشكيل.

بعدها نضع الزيت في مقلاة على النار ونتركه على نار متوسطة ونضع به الدونات بعد تشكيلها، ونستطيع أيضًا إعداد كوكيز اليانسون الصحي بأسهل وأوفر المكونات.

نقلبها على الجنبين باستمرار حتى تتحول إلى اللون الذهبي ونكرر نفس الخطوة مع الدونات بالكامل.

ثم نقوم بوضع الدونات على مصفاة أو أي نوع من الورق المخصص لامتصاص الزيوت ونزينه بعد ذلك بأي نوع من أنواع الصوص المفضل لدينا مثل صوص الشوكولاتة.