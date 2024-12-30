أمر ملكي يعلن عن أكبر دعم مالي في تاريخ الضمان الاجتماعي مطلع العام الجديد

في خطوة تاريخية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، صدر أمر ملكي بتخصيص أكبر دعم مالي مع بداية العام الجديد. هذه المبادرة تأتي لتعزيز الاستقرار المعيشي وتحقيق حياة كريمة للمواطنين المستحقين.

كتب محمد سعد – تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أنباءً عن صرف دعم مالي بقيمة 700 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور في دورته الـ37 بمناسبة العام الجديد، بأمر ملكي سامٍ ونوضح في هذا المقال حقيقة هذه الأخبار وتفاصيل الرواتب المخصصة للمستفيدين طخغاح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توضيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أكدت وزارة الموارد البشرية أن الأخبار المتداولة بشأن صرف زيادة ملكية بقيمة 700 ريال غير صحيحة.

آخر زيادة ملكية كانت عام 2023 بأمر ملكي وشملت زيادة بنسبة 20% للعائل و96 ريالًا للتابعين، وتمت إضافتها إلى الرواتب بشكل دائم.

الوزارة دعت المواطنين إلى متابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية فقط، مثل موقع الوزارة ومنصة “إكس” (تويتر سابقًا).

القيمة الحالية لمعاش الضمان الاجتماعي المطور رواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور محددة وفق الأسس التالية: العائل الأساسي: 1320 ريال سعودي. كل تابع: 660 ريال سعودي. الدعم الإضافي: دعم الغذاء: 84 ريال سعودي.

دعم الكهرباء: 72 ريال سعودي.

دعم حليب الأطفال (للأسر التي لديها أطفال): 46 ريال سعودي. موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي يناير 2025 يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في الأول من كل شهر ميلادي.

إذا وافق يوم الصرف يوم الجمعة، يتم تقديم الصرف إلى يوم الخميس.

إذا وافق يوم الصرف يوم السبت، يتم تأخيره إلى يوم الأحد.

لهذا سيتم صرف معاش شهر يناير 2025 في يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

مع هذا الدعم الكبير، تؤكد القيادة الرشيدة التزامها الدائم بتحقيق رفاهية المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مما يعكس رؤية طموحة لمستقبل أفضل.