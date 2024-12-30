جرير تقدم خصمًا مذهلًا 42% على سامسونج جالكسي S23 ألترا مع هدايا وضمان سنتين

اغتنم فرصة مميزة مع عروض جرير التي تقدم خصمًا هائلًا يصل إلى 42% على هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا. العرض يشمل هدايا قيمة وضمان لمدة سنتين، لتجربة شراء استثنائية.

كتب محمد سعد – قدمت مكتبة جرير السعودية عرضًا مميزًا على هاتف سامسونج جالكسي إس 23 الترا، مع خصم يصل إلى 42% من سعره الأصلي، ما يجعله فرصة رائعة لمحبي الهواتف الذكية المتطورة والهاتف يتميز بأداء قوي ومواصفات استثنائية تلبي احتياجات المستخدمين اررخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عرض على سامسونج جالكسي S23

السعر بعد الخصم: 2607.83 ريال سعودي (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة).

السعر الأصلي: 4520.86 ريال سعودي.

مقدار الخصم: 1913.03 ريال سعودي.

الهدايا المرفقة: بقيمة 599 ريال سعودي.

خيارات التقسيط عبر شركات التمويل الوطنية: قسط شهري: 120.68 ريال سعودي.

مدة التقسيط: 36 شهرًا. عبر تمارا وتابي:

قسط شهري: 651.96 ريال سعودي.

مدة التقسيط: 4 أشهر.

مواصفات سامسونج جالكسي إس 23 الترا المعالج: Snapdragon 8 Gen 2، مع معالج رسومي Adreno 740.

الذاكرة: تخزين داخلي: 256 جيجابايت.



ذاكرة عشوائية (RAM): 12 جيجابايت. الكاميرا: كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. عدسة زوم 10 ميجابكسل (10X و100X). عدسة زوم قريب 10 ميجابكسل (حتى 10X). عدسة تصوير واسع 12 ميجابكسل.

الشاشة: Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز. البطارية: 5000 مللي أمبير، تدعم: شحن سريع بقدرة 45 واط.



شحن لاسلكي بقدرة 10 واط. شحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 واط.

نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1.

الضمان: لمدة عامين.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة مع جرير، واستمتع بخصم كبير وهدايا مميزة عند شراء سامسونج جالكسي S23 ألترا.