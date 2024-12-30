جرير تقدم خصمًا مذهلًا 42% على سامسونج جالكسي S23 ألترا مع هدايا وضمان سنتين

اغتنم فرصة مميزة مع عروض جرير التي تقدم خصمًا هائلًا يصل إلى 42% على هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا. العرض يشمل هدايا قيمة وضمان لمدة سنتين، لتجربة شراء استثنائية.
كتب محمد سعد – قدمت مكتبة جرير السعودية عرضًا مميزًا على هاتف سامسونج جالكسي إس 23 الترا، مع خصم يصل إلى 42% من سعره الأصلي، ما يجعله فرصة رائعة لمحبي الهواتف الذكية المتطورة والهاتف يتميز بأداء قوي ومواصفات استثنائية تلبي احتياجات المستخدمين اررخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عرض على سامسونج جالكسي S23
- السعر بعد الخصم: 2607.83 ريال سعودي (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة).
- السعر الأصلي: 4520.86 ريال سعودي.
- مقدار الخصم: 1913.03 ريال سعودي.
- الهدايا المرفقة: بقيمة 599 ريال سعودي.
خيارات التقسيط
-
عبر شركات التمويل الوطنية:
-
-
قسط شهري: 120.68 ريال سعودي.
-
مدة التقسيط: 36 شهرًا.
-
-
عبر تمارا وتابي:
-
-
-
قسط شهري: 651.96 ريال سعودي.
-
مدة التقسيط: 4 أشهر.
-
مواصفات سامسونج جالكسي إس 23 الترا
-
المعالج: Snapdragon 8 Gen 2، مع معالج رسومي Adreno 740.
-
الذاكرة:
-
تخزين داخلي: 256 جيجابايت.
-
-
-
-
ذاكرة عشوائية (RAM): 12 جيجابايت.
-
-
الكاميرا:
-
كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.
-
-
عدسة زوم 10 ميجابكسل (10X و100X).
-
عدسة زوم قريب 10 ميجابكسل (حتى 10X).
-
عدسة تصوير واسع 12 ميجابكسل.
-
-
-
الشاشة: Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز.
-
البطارية: 5000 مللي أمبير، تدعم:
-
شحن سريع بقدرة 45 واط.
-
-
-
-
شحن لاسلكي بقدرة 10 واط.
-
شحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 واط.
-
-
نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1.
-
الضمان: لمدة عامين.
لا تفوت هذه الفرصة الرائعة مع جرير، واستمتع بخصم كبير وهدايا مميزة عند شراء سامسونج جالكسي S23 ألترا.
تعليقات