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جرير تقدم خصمًا مذهلًا 42% على سامسونج جالكسي S23 ألترا مع هدايا وضمان سنتين

جرير تقدم خصمًا مذهلًا 42% على سامسونج جالكسي S23 ألترا مع هدايا وضمان سنتين
جرير تقدم خصمًا مذهلًا 42% على سامسونج جالكسي S23 ألترا مع هدايا وضمان سنتين
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

اغتنم فرصة مميزة مع عروض جرير التي تقدم خصمًا هائلًا يصل إلى 42% على هاتف سامسونج جالكسي S23 ألترا. العرض يشمل هدايا قيمة وضمان لمدة سنتين، لتجربة شراء استثنائية.

كتب محمد سعد – قدمت مكتبة جرير السعودية عرضًا مميزًا على هاتف سامسونج جالكسي إس 23 الترا، مع خصم يصل إلى 42% من سعره الأصلي، ما يجعله فرصة رائعة لمحبي الهواتف الذكية المتطورة والهاتف يتميز بأداء قوي ومواصفات استثنائية تلبي احتياجات المستخدمين اررخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عرض على سامسونج جالكسي S23 

  • السعر بعد الخصم: 2607.83 ريال سعودي (لا يشمل ضريبة القيمة المضافة).
  • السعر الأصلي: 4520.86 ريال سعودي.
  • مقدار الخصم: 1913.03 ريال سعودي.
  • الهدايا المرفقة: بقيمة 599 ريال سعودي.

خيارات التقسيط

  1. عبر شركات التمويل الوطنية:

      • قسط شهري: 120.68 ريال سعودي.

      • مدة التقسيط: 36 شهرًا.

    2. عبر تمارا وتابي:

 

    • قسط شهري: 651.96 ريال سعودي.

    • مدة التقسيط: 4 أشهر.

مواصفات سامسونج جالكسي إس 23 الترا

  • المعالج: Snapdragon 8 Gen 2، مع معالج رسومي Adreno 740.

  • الذاكرة:

    • تخزين داخلي: 256 جيجابايت.

      • ذاكرة عشوائية (RAM): 12 جيجابايت.

    • الكاميرا:

      • كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

    • عدسة زوم 10 ميجابكسل (10X و100X).

    • عدسة زوم قريب 10 ميجابكسل (حتى 10X).

    • عدسة تصوير واسع 12 ميجابكسل.

    • الشاشة: Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز.

    • البطارية: 5000 مللي أمبير، تدعم:

      • شحن سريع بقدرة 45 واط.

    • شحن لاسلكي بقدرة 10 واط.

    • شحن لاسلكي عكسي بقدرة 4.5 واط.

  • نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.1.

  • الضمان: لمدة عامين.

لا تفوت هذه الفرصة الرائعة مع جرير، واستمتع بخصم كبير وهدايا مميزة عند شراء سامسونج جالكسي S23 ألترا.

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