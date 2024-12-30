فرص عمل في الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم للشباب المصري مع بدء الاختبارات

للشباب المصري الطامح للعمل في الخارج، فرصة العمر تنتظرك في الإمارات برواتب تصل إلى 4000 درهم. تبدأ الآن الاختبارات للحصول على وظائف مميزة تفتح أبواب المستقبل.

كتب محمد سعد – في إطار جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب المصريين بالخارج، أعلنت الوزارة عن بدء اختبارات عملية للشباب المتقدمين للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة في عدد من المهن المطلوبة وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مهارات العمال وضمان جاهزيتهم قبل بدء العمل حمماه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف في الإمارات

أوضحت الوزارة في بيانها الصادر يوم السبت، أن الاختبارات تُجرى في مركز تدريب مهني بولاق الدكرور التابع للوزارة وتشمل الوظائف المطلوبة:

حداد مسلح: عدد 30 فرصة عمل. نجار مسلح: عدد 30 فرصة عمل. مشرف عمال: عدد 3 فرص عمل.

الشروط والمزايا الفئة العمرية: الحدادون والنجارون: من 25 إلى 40 سنة. مشرفو العمال: حتى 48 سنة.

الأجور: تتراوح بين 1800 إلى 4000 درهم إماراتي شهريًا. المزايا الإضافية: توفير سكن ملائم للعمال. مواصلات مجانية من وإلى أماكن العمل. تأمين طبي شامل. مدة العقد سنتان. تنظيم الاختبارات تم التنسيق مع مكتب التمثيل العمالي بالإمارات لتوفير هذه الفرص، بإشراف الملحق العمالي منال عبد العزيز وتهدف الاختبارات العملية إلى: تقييم كفاءة المتقدمين ومهاراتهم. توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان استقرارهم المهني. تقديم عمالة مدربة ومؤهلة تلبي احتياجات أصحاب العمل.



لا تفوت هذه الفرصة الذهبية للعمل في الإمارات برواتب مجزية، وابدأ رحلتك المهنية بخطوة نحو النجاح والاستقرار.