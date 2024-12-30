سعد مبارك يحدد أعظم رأس حربة في تاريخ الكرة السعودية

كشف النجم السعودي السابق سعد مبارك عن رأيه حول أفضل رأس حربة في تاريخ الكرة السعودية، مسلطًا الضوء على أبرز إنجازاته ومساهماته في رفع اسم الكرة السعودية على المستوى المحلي والدولي.

كتب محمد سعد – أعاد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل إحياء تصريحات سابقة لنجم نادي الهلال، سعد مبارك، حول اللاعب الذي يستحق لقب “أفضل رأس حربة في تاريخ الكرة السعودية”، مع التركيز على المنتخب الوطني.

على مر السنوات، صنع العشرات من اللاعبين السعوديين تاريخًا مشرفًا مع المنتخب وأنديتهم، إلا أن بعضهم نجح في ترك بصمة لا تُنسى لدى الجماهير بفضل إنجازاتهم الفردية والجماعية، مثل ماجد عبدالله، سامي الجابر، يوسف الثنيان، سالم الدوسري، وغيرهم من الأسماء اللامعة. في هذا السياق، نشر المريسل مقطع فيديو لتصريحات سعد مبارك، وعلق عليه قائلاً: “شهد شاهد من أهلها، سالم الدوسري في الاحتياط وماجد عبدالله أفضل رأس حربة أنجبته السعودية”. وتابع المريسل: “المقدم هلالي 100% يقول له صدمتني، شو صدمك بالموضوع، ماجد عبدالله الأفضل في التاريخ”. ويُظهر مقطع الفيديو سعد مبارك وهو يختار أفضل تشكيلة للمنتخب السعودي تضم اللاعبين القدامى والحاليين، بناءً على وجهة نظره الشخصية.

يُذكر أن ماجد عبدالله يُعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، حيث حقق إنجازات بارزة مع نادي النصر ومع المنتخب الوطني، ما جعله أحد الأساطير التي لا تُنسى في ذاكرة كرة القدم السعودية.

تصريحات سعد مبارك تضيف بُعدًا جديدًا للنقاش حول أساطير الكرة السعودية، وتؤكد أهمية الحفاظ على إرث هؤلاء اللاعبين الذين صنعوا المجد للكرة السعودية.