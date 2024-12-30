رجل أعمال يمنح المنتخب العماني مكافأة ضخمة بعد الفوز على السعودية

في لفتة مميزة، قدم رجل أعمال مكافأة مالية ضخمة للمنتخب العماني تقديرًا لأدائهم الاستثنائي والفوز المثير على المنتخب السعودي. هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير للرياضة العمانية وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات.

كتب محمد سعد – قدّم رجل الأعمال محمد بن راشد الهاشمي، مالك قناة الحقيقة الفضائية، دعمًا ماليًا سخيًا للمنتخب العماني، تحفيزًا له في مشواره ببطولة كأس الخليج العربي الـ26، بهدف تعزيز الروح المعنوية للاعبين ودفعهم نحو تحقيق الانتصار والتأهل.

يستعد المنتخب العماني لمواجهة مصيرية أمام نظيره السعودي في نصف نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت، وذلك عند الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مسقط. في هذا السياق، أعلن الهاشمي عن تخصيص مكافأة مالية بقيمة 100 ألف ريال عماني تُمنح للمنتخب في حال تتويجه بلقب البطولة، كما قدّم حوافز فردية للاعبين، تشمل مكافأة قدرها 10 آلاف ريال عماني للحارس الذي يتصدى لضربة جزاء، ومثلها لأي لاعب ينجح في تسجيل هدف في مرمى المنافس.

الشيخ محمد بن راشد الهاشمي يقدم جائزة نقدية قدرها ١٠٠ ألف ر.ع للمنتخب العماني في حال فوزه في نهائي كأس الخليج العربي 2024 ، و١٠ آلآف ريال للحارس في حال تصديه لضربة جزاء، و١٠ آلآف لأي لاعب يسجل هدف في مرمى الخصم.#سلطنة_عمان #نهائي_كأس_الخليج #خليجي_26 pic.twitter.com/wuanWAy4Ag — عُمان نيوز (@omanxnews) December 30, 2024

الجدير بالذكر أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ بادر الأمير الوليد بن طلال بدعم مشابه للاعبي المنتخب السعودي، إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل أو قيمة المكافأة المقدمة.

هذه المكافأة تؤكد أهمية الدعم المجتمعي في تعزيز الروح الرياضية وتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في المنافسات المقبلة.