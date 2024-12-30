أمانة الطائف تنفذ 3400 جولة رقابية لتعزيز السلامة الغذائية

في إطار جهودها للحفاظ على صحة المجتمع، نفذت أمانة الطائف 3400 جولة رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية. تهدف هذه الجولات إلى ضمان تطبيق معايير السلامة الغذائية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين.

كتب محمد سعد – نفذت أمانة الطائف، خلال شهر ديسمبر، 3400 جولة رقابية شملت أكثر من 25 ألف منشأة تجارية وصحية.

هذه الجولات جاءت بهدف ضمان بيئة صحية آمنة للمستهلكين، والتحقق من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية البلدية، والتأكد من امتثالها للتعليمات المعمول بها لضمان سلامة الغذاء. أسفرت هذه الجولات المفاجئة عن اكتشاف مختلف المخالفات الصحية، منها عدم حصول العمال على شهادات صحية أو تجديدها، إلى جانب سوء حفظ وتخزين الأغذية، وضبط منتجات غذائية مجهولة المصدر والتي لا تتبع اشتراطات السلامة المطلوبة، كما تم أخذ العديد من العينات الغذائية والمشروبات لتحليلها مخبرياً والتحقق من مطابقتها للمعايير الصحية. وتواصل الإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية تنفيذ برنامج رقابي تصحيحي مكثف بالتنسيق مع الفروع البلدية لمعالجة هذه المخالفات ومنع تأثيرها على صحة المستهلكين، وتعزيز التزام المرافق بالإرشادات الصحية لضمان جودة الغذاء. كما دعت الأمانة المواطنين في المحافظة للإبلاغ عن أية مخالفات صحية أو بلدية يشهدونها عبر تطبيق “بلدي”، أو الوسائل الرسمية للأمانة، أو عن طريق مركز البلاغات البلدية الموحد 940، حيث ستعمل الفرق الرقابية الميدانية على معالجتها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

تواصل أمانة الطائف تكثيف جهودها الرقابية لضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة، في خطوة تؤكد حرصها على صحة المجتمع وتعزيز الثقة في المنشآت الغذائية.