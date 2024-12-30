رياح نشطة وضباب كثيف في مناطق متفرقة حتى مساء الثلاثاء

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الرياح النشطة المصحوبة بضباب كثيف في مناطق متفرقة حتى مساء الثلاثاء. يُنصح السائقون ومستخدمو الطرق بتوخي الحذر، خاصة في فترات الصباح الباكر.

كتب محمد سعد – أطلق المركز الوطني للأرصاد، عبر نظامه للإنذار المبكر، سلسلة تنبيهات بشأن التوقعات الجوية للساعات المقبلة في عدة مناطق بالمملكة تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الشمالية وعسير وجازان والجوف.

وبالتفصيل، حذّر المركز سكان المدينة المنورة من رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مستويات الرؤية، مشيرًا إلى أن الحالة تؤثر على مناطق الرايس وينبع، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة 22 من مساء الثلاثاء.

أما منطقة مكة المكرمة، فتواجه هي الأخرى رياحًا شديدة تؤثر على الرؤية بمناطق رابغ والشعيبة والليث وجدة، ومن المنتظر أن تستمر هذه الظروف حتى مساء الثلاثاء. إضافة إلى ذلك، تكتنف الضباب الكثيف مناطق الشفا والهدا حتى صباح الثلاثاء.

في الجوف، تتساقط أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية تشمل القريات وطبرجل، وتستمر الحالة حتى الساعة 22 من مساء الثلاثاء. ومن جهته، يواجه الشمال الحدودي أحوالًا جوية مماثلة، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة تؤثر على طريف حتى الساعة 20 من مساء نفس اليوم.

وتتعرض منطقة عسير لأمطار خفيفة ورياح نشطة تخفض الرؤية، تؤثر على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وأبها وخميس مشيط، ومن المتوقع استمرار هذه الظروف حتى الساعة 20 من مساء الثلاثاء. كما يغطي الضباب الكثيف المنطقة حتى الصباح.

وأخيرًا، تواجه منطقة جازان أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة تعيق الرؤية، تؤثر على الدرب وبيش وفرسان وجازان، مع توقعات بأن تستمر الحالة حتى الساعة 14 من مساء الثلاثاء.