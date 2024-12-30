أمانة جدة تباشر تنفيذ إجراءات السلامة في حي الفاروق

بدأت أمانة جدة تنفيذ خطة شاملة لتعزيز إجراءات السلامة في حي الفاروق، بهدف تحسين البنية التحتية ورفع مستوى الأمان لسكان المنطقة. تشمل الجهود مشاريع تطويرية ورقابية تسهم في تحسين جودة الحياة.

كتب محمد سعد – باشرت أمانة محافظة جدة تطبيق خطواتها لتنبيه مالكي المباني المتهالكة في حي الفاروق، التابع لنطاق بلدية الجامعة الفرعية، وحثتهم على ضرورة زيارة مقر الأمانة بأسرع وقت ممكن لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على توكيل رسمي.

وشددت الأمانة على أهمية تقديم الوثائق المطلوبة التي تشمل الهوية الوطنية، وثائق تثبت ملكية العقار، ورخصة البناء، بهدف تسريع وتيرة الإجراءات. تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز جهود الأمانة لتأمين السلامة العامة والتصدي لمخاطر المباني المهددة بالانهيار، وذلك امتثالاً للأنظمة والمعايير القانونية المعمول بها.

تعكس جهود أمانة جدة في حي الفاروق التزامها المستمر بتحقيق معايير السلامة وتعزيز البنية التحتية، مما يساهم في رفاهية المواطنين والمقيمين.