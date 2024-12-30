نجم المنتخب الفرنسي يستفز النصر بتعليق مثير عن “ماكدونالدز”

أثار نجم المنتخب الفرنسي جدلًا واسعًا بتعليق جريء استهدف نادي النصر، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق “يأكلون ماكدونالدز”. التصريح أثار ردود فعل متباينة بين مشجعي الفريق ومتابعي الكرة العالمية.

كتب محمد سعد – شنّ عادل رامي، المدافع السابق للمنتخب الفرنسي، هجوماً لاذعاً على نادي النصر والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعد تصريحاته التي اعتبرها سخرية من الدوري الفرنسي.

خلال تسلمه جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط وأفضل هداف في التاريخ بحفل “جلوب سوكر”، أفصح رونالدو عن رأيه بتفوق الدوري السعودي على نظيره الفرنسي، معلقاً أن الدوري الفرنسي بات يعتمد على فريق واحد فقط هو باريس سان جيرمان، بينما تلاشت الفرق الأخرى.

هذا التصريح لم يعجب رامي، حيث ردّ رامي عبر قناته على Twitch بالقول: “ما قاله رونالدو لا أساس له من الصحة، أحترمه كلاعب، لكنه أخطأ هذه المرة، صحيح أنه أسطورة كرة القدم، لكن ليس كل ما يقوله صحيحاً، شاهدوا مباريات فريقه النصر لتفهموا كلامي”.

وتابع في رد استفز النصراويين: “أنا أطالبه أن يأتي مع فريقه الصغير ويواجه أحد الأندية الفرنسية، تعال إلى فرنسا وأنت تعاني من زيادة في الوزن، وسترى ماذا سيحصل لك، لدينا مدافعون حقيقيون، هم كالآلات. إذا لعبت هنا لعامين، سينتهي بك الأمر مهزوماً”.

وأضاف: “هل تقارن الاحتراف في فرنسا، مع لاعبين يأكلون ماكدونالدز، لن يستطيع فريقك المقاومة هنا يا رونالدو، وأنت في هذا العمر لن تستطيع المقاومة، كن واقعيا في كلامك”.

كما يُذكر أن عادل رامي لعب لأندية بارزة مثل مارسيليا وفالنسيا وإشبيلية، وشارك مع منتخب فرنسا في 36 مباراة رسمية، وكان جزءاً من الفريق الذي توّج بكأس العالم في روسيا 2018.

يبقى التصريح المثير للنجم الفرنسي محط اهتمام عشاق كرة القدم، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول تأثير العادات الغذائية على أداء اللاعبين.