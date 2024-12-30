عروض رأس السنة 2025: تخفيضات لولو هايبر السعودية على السلع والحلويات

تستعد لولو هايبر السعودية للاحتفال برأس السنة 2025 بتقديم تخفيضات كبرى على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الحلويات والمأكولات. اغتنم الفرصة لتسوق احتياجاتك بأسعار مميزة واستمتع بخصومات لا تُفوت.

كتب محمد سعد – يقدم لولو هايبر ماركت السعودية عروض رأس السنة 2025 مع توفير كبير على الأسعار، وبشكل خاص للمنتجات الغذائية والسلع التي يتم استهلاكها بصفة مستمرة في المنزل، لتكون السلع الغذائية أحد أهم المنتجات المتاحة في تخفيضات العام الجديد 2025، ولكي تحصل على المنتجات التي تريد شرائها وتستفيد من العروض لأطول فترة فإن عروض العام الجديد مستمرة من يوم 1 يناير 2025 وحتى يوم 7 يناير، ونتعرف على أهم المنتجات المتاحة، وخاصةً المنتجات التي يوجد توفير هائل على أسعارها.

عروض رأس السنة 2025 السعودية

تعتبر وصفات الدجاج من الوصفات المحببة لدى الكثيرون، خاصةً وأنها متنوعة بشكل كبير، سواء في التتبيلة التي يتم وضعها مع الدجاج، أو اختلاف طرق الطهي، والتي تكون مميزة في كل وصفة، لذلك يوجد كرتون كامل من الدجاج بتوفير لأكثر من ثلث السعر متاح في عروض رأس السنة 2025، لتحصل على كمية كبيرة منه بأقل سعر، وبالتالي يصبح لديك صنف أساسي من الدواجن لتحضير عدد هائل من الوصفات، كما يتوافر البيض باعتباره من أهم الأطعمة في وجبة الفطور، خاصةً إذا كنت تريد تناول وجبة فطور صحية تتناسب مع النظام الغذائي الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من المنتجات نعرضها فيما يلي.

بيض أبيض 30 حبة بسعر 14.50 ريال بدلًا من 23.95 ريال.

كرتون دجاج مجمد 10 حبات، بسعر 114.95 رايل بدلًا من 188 ريال.

10 كيلو من الأرز البسمتي الأبيض بسعر 66.95 ريال بدلًا من 94.50 ريال.

عروض لولو رأس السنة 2025

هناك تشكيلة كبرى من الحلويات متوافرة في عروض رأس السنة 2025 لولو ماركت، متنوعة في الأصناف والنكهات، فتتوافر كيكة الغابة السوداء لنكهة شوكولاتة غنية للغاية، أو كيكة فادج الشوكولاتة، والمزيد من النكهات مع الكيكة مثل اللوتس، الفستق، المانجو وجوز الهند، كما يمكنك التمتع بألذ الحلويات الشرقية مثل بلح الشام، كنافة بالقشطة، والمزيد من الخيارات في عروض لولو رأس السنة 2025.

كنافة بالقشطة واللوتس بسعر 26.95 ريال بدلًا من 31.50 ريال.

بسبوسة بالشوكولاتة بسعر 32.95 ريال بدلًا من 39.95 ريال.

كيكة الغابة السوداء حجم متوسط بسعر 37.95 ريال بدلًا من 57.75 ريال.

تخفيضات لولو العام الجديد 2025 تتنوع المأكولات الجاهزة في عروض لولو للعام الجديد 2025، ومنها وصفات الدجاج مثل مقلوبة الدجاج وأيضًا دجاج تكا، أو وصفات باللحم مثل برياني لحم البقري، وإليكم الأسعار في التخفيضات المتاحة في العام الجديد 2025. مقلوبة دجاج 500 جرام بسعر 9.95 ريال بدلًا من 12.25 ريال.

لازانيا باللحم البقري بسعر 10.95 ريال بدلًا من 15 ريال.

دجاج تكا مسالا بسعر 19.95 ريال بدلًا من 24.50 ريال.

لا تفوّت عروض رأس السنة 2025 في لولو هايبر السعودية، حيث تنتظرك تخفيضات رائعة على كل ما تحتاجه للاحتفال بهذه المناسبة بأفضل الأسعار.