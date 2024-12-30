مسابقة الحلم تكشف الليلة عن الفائز بجائزة المليون دولار

تترقب الأنظار الليلة الإعلان عن الفائز بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم. سيتم الكشف عن الاسم المنتظر خلال بث مباشر يتضمن اتصال الإعلامي مصطفى الأغا بالفائز، وسط أجواء من الحماس والإثارة.

كتب محمد سعد – رسالة الآن إلى مسابقة الحلم، من الممكن أن تجعلك مليونيراً، حيث أن سحب المليون دولار قد اقترب، ولم يتبقى عليه إلا أسابيع قليلة، والذي سيتم إجراء السحب عليه في شهر ديسمبر المقبل، وها نحن اقتربنا على نهاية شهر نوفمبر، واقترب موعد السحب الجديد في ديسمبر، كما أن الفرصة ما زالت متاحة وباقية للإشتراك الآن، والطريقة الصحيحة للإشتراك مرفقة أسفل الخبر، ويوجد سحبين اثنين في شهر ديسمبر المقبل، الأول على 100 ألف دولار في الخميس الأول من ديسمبر.

سحب مسابقة الحلم على مليون دولار الليلة

أكدت الحلم منذ قليل بأن السحب سيتم الليلة على الجائزة الكبرى المنتظرة والتي يترقبها كافة المشتركين في جميع أنحاء الوطن العربي، وها هي اللحظات الحاسمة اقتربت، وربما تكون أنت الفائز، فترقبوا الليلة اتصال الإعلامي الكبير مصطفى الأغا للإعلان عن المليونير الجديد، والذي سيبدأ العام الجديد بجائزة الحلم الكبرى.

إعلان مسابقة الحلم عن جائزة المليون $

أيام قليلة ويتم إعلان إسم الفائز بجائزة المليون دولار والتي يتم طرحها كل عام مرتين، وسحب الثلاثين من ديسمبر ليس كأي سحب آخر، حيث أن الجائزة ضخمة بكل ما تعنية الكلمة، ومليون دولار قادر على تغيير حياة أي إنسان، فبادر الآن بالإشتراك وغير حياتك وادخل السحب القادم يوم 30 ديسمبر على مليون دولار كاش.

سحب الـ100 ألف دولار مع الحلم

وما هي إلا أيام قليلة وينطلق ماراثون السحب الجديد مع مسابقة الحلم على 100 ألف دولار أمريكي كاش، حيث تقرر إجراء السحب في تمام الساعة الثانية عشر مساء يوم الخميس الخامس من شهر ديسمبر المقبل، وما عليك إلا أن تشترك الآن لدخول السحب وتغيير حياتك بهذه الجائزة، وذلك إذا كنت سعيد الحظ وربحت الـ10.000 دولار الليلة.

هذا وقد أكدت الحلم في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على أن الإشتراك ما زال مفتوح للجميع حتى لحظة إجراء السحب وبدء برنامج الإعلامي مصطفى الأغا، وبرسالة الآن من جوالك المحمول يمكن أن تكون السعداء وتحقق كافة أحلامك التي عجزت عن تحقيقها على مدار السنوات الماضية بسبب المال. فجميع مشاكل الحياة ناتجة عن المال، وبالمال يستطيع الإنسان تحقيق ما يريد، ولذلك جاءت الحلم لتحقق لك كافة أحلامك التي عجزت عنها، ولقد حققت الحلم على مدار السنوات الماضية أحلام العديد من المتسابقين، فكم من شخص كان يريد الزواج وتحقق حلمه وربح مليون دولار أمريكي عداً ونقداً “كاش”، واستطاع أن يحقق أحلامه. مسابقة الحلم تحقق أحلام الجميع وقررت الحلم أن يتم إجراء سحبين اثنين في ديسمبر القادم، الأول في بداية الشهر على 100 ألف دولار، والثاني على مليون دولار قبل نهاية الشهر، هذا إلى جوائز أخرى ذهبية كل أسبوع في الشهر لأخير من العام الجاري، وهذه فرصة لن تعوض أمام الجميع. وكم من شخص كان يريد شراء بيت أو يؤمن مستقبل أولاده، واشترك في الحلم ومع الحلم حقق كل ما يريد، بل كان هناك طبيب عراقي على المعاش مرضت زوجته ولم يستطع علاجها، لأن العلاج يحتاج إلى السفر لألمانيا، واشترك في المسابقة وربح مليون دولار وعالج زوجته ويعيش منعماً الآن. ولم يتبقى في هذا العام إلا سحبين اثنين كبيرين وحوالي 8 سحوبات صغرى، السحب الأول سيكون الخميس المقبل على 100 ألف دولار، والسحب الأكبر والجائزة الكبرى ستكون في شهر ديسمبر القادم، وستكون على مليون دولار أمريكي، وباشترك واحد اليوم فإنك تستطيع دخول 3 سحوبات برسالة واحدة فقط، الأول على المليون، والثاني على الـ100 ألف والثالث على 5 آلاف دولار. الإشتراك في مسابقة الحلم ودخول سحب المليون دولار هذا وقد أكدت مسابقة الحلم على أن الإشتراك الآن ودخول سحب الـ100 ألف دولار الذي سيتم إجراؤه الليلة، سيؤهل المتسابق لدخول السحب على مليون دولار في شهر ديسمبر المقبل، وللإشتراك في الحلم اتبع الخطوات التالي ذكرها. أولاً عليك فتح هاتفك وإرسال رسالة مكتوب فيها كلمة حلم على الرقم المرادف للدولة التي تعيش فيها.

الأمر الثاني بمجرد إرسال الرسالة، ستصلك رسالة من المسابقة بتفعيل اشتراكك.

وبعدها ستصلك أسئلة من المسابقة وعليك الإجابة عليها.

بالإجابة على سؤال واحد تتأهل لدخول سحب اليوم ودخول سحب المليون دولار في ديسمبر.

وكن على علم بأنك كلما أجبت على أكبر عدد ممكن من الأسئلة كلما كانت فرصتك للفوز أكبر. هذا وقد كان الرابح الأخير في بداية أكتوبر الماضي، هو المواطن السعودي الذي يعيش في جازن بالمملكة العربية السعودية، محمد الحكمي، والذي لم يكن مصدقاً لفوزه بالمئة ألف دولار، ولكن الحلم أصبح حقيقة وربح 100 ألف دولار، وأكد على تمسكه بالإستمرار في الإشتراك بالحلم.

تابعوا لحظات الإعلان عن الفائز بجائزة المليون دولار الليلة في مسابقة الحلم، فقد تكون أنت الفائز القادم في عالم الأحلام!