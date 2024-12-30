شركة الاتصالات السعودية STC تفتح باب التقديم على وظائف إدارية وهندسية وتقنية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC عن توفر فرص وظيفية مميزة في مجالات الإدارة والهندسة والتقنية، للراغبين في الانضمام إلى فريق العمل بأحد أكبر الشركات الرائدة في المملكة. تعرف على الشروط ورابط التقديم.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن احتياجها لعدد من الموظفين للعمل في بعض الوظائف الإدارة، مع العلم أن هذه الشركة تقدم العديد من الباقات للمواطنين سواء كانت للهواتف المحمول أو الخط الأرضي، حيث تعد هذه الشركة من أقدم شركات المحمول، وكما أن العمل فيها يعد حلم كل شاب وفتاة في المملكة، لأنه بمجرد الالتحاق بهذه الوظائف سوف يحصل على العديد من المميزات التي لا حصر لها بصفة عامة . ككنثع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وظائف شركة الاتصالات السعودية STC

حددت شركة الاتصالات الوظائف التي بحاجة إلى موظفين فيها، وفي حالة توافر جميع الشروط عليك لابد من التقديم في أسرع وقت قبل انتهاء موعد التقديم، حيث تتمثل هذه الوظائف في:

وظيفة مدير مبيعات.

مدير أول المزايدات.

مدير استثمار وتخطيط الإستراتيجية أول.

مهندس أول ما قبل البيع.

مهندس ثاني ما قبل البيع أيضًا.

متخصصين في إدارة المشاريع.

متخصصين في هندسة الحاسب.

موظفين في تخصص المالية.

موظفين في إدارة الأعمال.

متخصصون في هندسة الاتصالات والهندسة الإلكترونية.

شروط القبول في شركة الاتصالات السعودية

بعد الاطلاع على أهم الوظائف التي أعلنت عنها شركة الاتصالات السعودية، أعلنت أيضًا عن بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل القبول في مثل هذه الوظائف، والتي تتمثل في:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة كاملة فيها.

كما يجب أن يكون المتقدم جيد في اللغة الإنجليزية.

يجب أن يكون لديه خبرة ومهارة في استخدام الحاسب الآلي.

كما أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس بحد أدنى.

لابد أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة للغاية ولا يعاني من أي أمراض.

كما يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

حيث توفر الشركة إلى جميع الموظفين بدل سكن ومواصلات أيضًا.

كما توفر لهم رواتب مجزية للغاية.

كما توفر تأمين طبي شامل للموظف ولجميع أفراد أسرته.

كما توفر لهم علاوات سنوية وهذا الأمر يجعل الشركة في تقدم مستمر.

خطوات التقديم في شركة الوظائف السعودية

بعد الاطلاع على كل التفاصيل الخاصة بوظائف السعودية، حيث يمكن للجميع التقديم من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتباعها من المنزل في ثواني معدودة، والتي تتمثل في:

عليك الدخول على الصفحة الرسمية من موقع شركة الاتصالات السعودي.

بعد ذلك عليك الضغط على كلمة تسجيل دخول.

كما يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في الخانة المخصصة لها.

سوف تظهر أمامك قائمة الوظائف الخاصة بك عليك الضغط عليها واختيار الوظيفة المناسبة لك.

عليك إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة منك.

كما يجب مراجعة كافة البيانات التي قمت بإدخالها.

عليك الضغط على كلمة إرسال الطلب.

ما هي شركة stc سعودية؟

تعتبر شركة stc هي من أقدم شركات الاتصالات في السعودية، حيث يعمل فيها المئات من المواطنين السعوديين، وتقدم الشركة العديد من العروض من أجل استفادة المواطنين منها، حيث تحتل هذه الشركة مكانة كبيرة بين المواطنين.

ما هي وظائف مركز الاتصال؟

وظيفة مركز الاتصال هي وظيفة يقوم بها أحد المتخصصون في مجال التعامل مع الجمهور، وكذلك الرد على استفساراتهم وكذلك تقديم كل ما هو جديد وحصري في عروض الشركة.

هل شركة الاتصالات السعودية مملوكة للحكومة السعودية؟

يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ما يقارب من 64% من شركة الاتصالات السعودية.

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