خطوات تجديد جواز السفر السعودي وصلاحية الجواز: توضيحات من مديرية الجوازات

أوضحت مديرية الجوازات السعودية الخطوات المطلوبة لتجديد جواز السفر السعودي بكل سهولة، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي يتمتع بها الجواز بعد التجديد. يأتي هذا التوضيح في إطار تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

كتب محمد سعد – بعد تحويل العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين السعودي من النظام الورقي إلى النظام الرقمي أصبحت جميع الخدمات تتم بسهولة ويسر والهدف منها توفير الوقت والجهد على كافة المواطنين، حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التجديد وكما يجب دفع الرسوم الخاصة بالتجديد وكذلك الشروط الخاصة بذلك، كل هذا سوف نتعرف عليها في السطور القادمة . عوكصن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

خطوات تجديد جواز السفر السعودي

تعد منصة أبشر من أهم وأكبر المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين والمقيمين والوافدين أيضًا، وحيث توفر الوقت بدلاً من الذهاب إلى الإدارة العامة للجوازات في كل مرة، وتتمثل خطوات التجديد في:

في بداية الأمر يجب الدخول على الصفحة الرسمية لمنصة أبشر من خلال هذا الرابط .

. ثم بعد ذلك يجب الضغط على تسجيل دخول من خلال كتابة الاسم ورقم المرور الخاص بك.

سوف يتم إرسال رمز التحقق على هاتفك المحمول عليك إعادة كتابته في مكانه الصحيح.

سوف يظهر أمامك قائمة الخدمات عليك الضغط على خدمة إدارة الجوازات، ومنها اختيار تجديد الجواز.

عليك كتابة اسم الشخص الذي يرغب في تجديد الجواز.

كما يجب عليك تحديد عدد سنوات التجديد التي ترغب فيها سواء كانت 5 أو عشرة سنوات.

عليك اختيار طريقة استلام الجواز سواء من أحد فروع إدارة الجوازات أو عن طريق خدمة التوصيل بالبريد السعودي.

في هذه الخطوة عليك قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

عليك مراجعة جميع البيانات المطلوبة منك ثم الضغط على إرسال الطلب.

شروط تجديد جواز السفر السعودي

بعد الاطلاع على أهم الخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين في حالة تجديد الجواز، سوف نتعرف على الرسوم الخاصة بالتجديد وهي ( 300 ريال سعودي من أجل التجديد لمدة خمس سنوات، و600 ريال سعودي من أجل التجديد لمدة 10 سنوات)، والآن سوف نتعرف على شروط تجديد الجواز، ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم لديه بطاقة هوية سارية المفعول.

كما يجب أن يكون لديه حساب على أبشر.

في حالة وجود أي مخالفات مرورية لابد من دفعها قبل البدء في خطوات التجديد.

في حالة استلام جواز السفر الجديد لابد من تقديم جواز السفر القديم في البداية.

يجب دفع الرسوم الخاصة بعملية التجديد التي يتم تحديدها على حسب عدد سنوات التجديد.

إذا كان الشخص الذي يرغب في التجديد خارج المملكة لابد من تقديم الهدف من تجديد الجواز.

لابد من تحديث الصورة الشخصية والبصمة الخاصة بالشخص في إدارة الجوازات.

يمكن سداد الرسوم من خلال منصة سداد الإلكترونية وذلك عن طريق استخدام بطاقة الائتمان.

تكون مدة التجديد 5 سنوات لمن هم أقل من 21 سنة، وتكون 10 سنوات لمن هم أكبر من 21 سنة.

كم سعر تجديد جواز السفر 2024؟

يتم تحديد قيمة تجديد جواز السفر على حسب عدد سنوات التجديد، ففي حالة التجديد لمدة خمس سنوات يتم دفع رسوم 500 ريال سعودي وفي حالة التجديد لمدة 10 سنوات يتم دفع رسوم تصل إلى 600 ريال سعودي.

كم من الوقت يستغرق تجديد جواز السفر في المملكة العربية السعودية؟

في حالة تجديد جواز السفر للمرة الأولى من الممكن أن يستغرق هذا الأمر مدة تتراوح من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع وهذه المدة من فحص البيانات التي يقدمها المواطن وبعد التأكد منها يتم استلام الجواز في مدة لا تزيد عن 24 ساعة.

ما هي الأوراق المطلوبة لجواز السفر 2024؟

لابد أن تكون الهوية الوطنية سارية كما يجب سداد جميع الرسوم الخاصة بالتجديد وسداد المخالفات المرورية إن وجد، وتحديث البصمة والصورة الشخصية للمتقدم أيضًا

باتباع الخطوات المعلنة من مديرية الجوازات، يمكنك تجديد جواز سفرك بكل سهولة وضمان صلاحيته لفترة طويلة، مما يسهم في تيسير السفر والتنقل الدولي.