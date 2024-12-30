أمازون السعودية تقدم خصمًا مذهلًا على هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

لا تفوت فرصة الحصول على هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بسعر لا يصدق عبر أمازون السعودية. استفد من الخصم المميز على هذا الهاتف الرائد الذي يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري، واغتنم الفرصة الآن قبل نفاد الكمية!

كتب محمد سعد – ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة سعر هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra من امازون بعد الإعلان عن خصم كبير يصل إلى 29% من سعر الهاتف الأصلي والذي يعتبر أيقونة ونقله في عالم الهواتف الذكية والذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، كما أن له عدد كبير من المميزات أهمها حجم الشاشة الكبيرة مما يجعله ملائم تماما للعمل من خلاله بشكل أكثر مرونة معالج سريع وقوي يجعل استخدام الهاتف أكثر سلاسة والتي يحتاج إليها العديد من المستخدمين ضواذص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر هاتف Samsung Galaxy S 24 Ultra من امازون

قام موقع أمازون السعودي بتقديم عرض مميز إلى رواد الموقع والذين يرغبون في الحصول على هاتف رائع مثل سامسونج اس 24 الترا وقد جاء التخفيض هذه المرة كبير للغاية ويتمثل العرض في التالي:

يبلغ الثمن الفعلي للهاتف حوالي 5899 ريال سعودي.

جاء سعر الهاتف بعد الخصم حوالي 4175 ريال سعودي مع العلم بأن هذا السعر يشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

يمكنكم الدفع إلى موقع أمازون بطريقة إلكترونية بسيطة.

يمكنكم ارجاع الهاتف إلى الموقع في مدة لاتزيد عن 15 يوم.

بالنسبة إلى رسوم خدمة التوصيل إلى المنزل فإنها تكون 82 ريال سعودي.

مواصفات هاتف سامسونج الترا اس 24

وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى مواصفات هاتف سامسونج الترا اس 24 الموجود داخل العرض في المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

شاشة الهاتف مميزة للغاية ذات ألوان رائعة ونسبة وضوح عالية فضلًا عن كبر حجمها حيث يصل مقاسها إلى 6,8 بوصة مما يجعل متابعة الأعمال وتصفح التطبيقات بشكل أفضل.

معالج الهاتف متطور وحديث من نوعية Snapdragon 8 gen3 ويعمل بتقنية نانو 4 وكذلك معالج رسومي adreno 750.

يأتي الهاتف مزود ببطارية ذات سعة كبيرة للغاية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع وقوته 45 وات.

يدع أيضًا خاصية الشحن اللاسلكي وقوته 15 وات.

الهاتف يعمل بنظام أندرويد 14.

ذاكرة الهاتف تصل إلى 512 جيجا بايت وذاكرة التشغيل تكون 12 جيجا رام.

سارع الآن إلى أمازون السعودية واستفد من الخصم المذهل على Samsung Galaxy S24 Ultra، لتقتني هاتفك الجديد بأفضل سعر ممكن.