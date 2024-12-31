تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 بجودة HD على الأقمار الصناعية

استمتع بأروع البرامج الوثائقية والعلوم الطبيعية مع قناة ناشيونال جيوغرافيك بترددها الجديد لعام 2025. الآن يمكنك تثبيت القناة بسهولة على جميع الأقمار الصناعية والاستمتاع بجودة عرض مميزة بتقنية HD.

كتب محمد سعد – تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد وهي قناة هادفه ومهمه لمتابعة الأفلام والبرامج الوثائقية والعلمية، فهي قناه لمحبين المناظر الطبيعية وهي تقدم الكثير من عالم الطبيعة والبحار والحيوانات والحياة البرية والبراكين، وأصبحت من القنوات الأكثر شهرة في الوطن العربي والعالم، هذه القناة من القنوات التي تناسب جميع الفئات العمرية للكبار والصغار، وقامت الفترة الأخيرة بتجديد ترددها للحصول علي افضل جوده وكفاءه للصوت والصورة وهي من القنوات المجنية التي تعمل دون دفع اشتراك شهري، نقوم بطرح جميع الترددات الموجودة للقناة علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات

يمكنك إعادة ضبط تردد القناة الجديد من خلال التردد التالي.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك: 11411.

معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معدل ترميز القناة: 30000.

معامل تصحيح الخطأ5/6.

الجودة الخاصة بالصوت والصورة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي عرب سات

التردد الجديد للقناة: 11804.

معدل الترميز للقناه: 27500.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ3/4.

طريقة تنزيل تردد القناة الجديد علي جهاز التحكم الخاص بك