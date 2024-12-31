عروض كارفور 2025: خصومات ضخمة بمناسبة رأس السنة الجديدة

احتفل برأس السنة الميلادية الجديدة 2025 مع عروض كارفور المميزة التي تشمل خصومات كبيرة وتخفيضات مذهلة على مختلف المنتجات. استمتع بتجربة تسوق فريدة في جميع فروع كارفور بالمملكة واغتنم الفرصة لتوفير المزيد.

كتب محمد سعد – مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة 2025، أطلقت كارفور مصر سلسلة من العروض المذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات، لتلبية احتياجات جميع العملاء وتحقيق تجربة تسوق مميزة. تشمل هذه العروض تخفيضات كبيرة على المواد الغذائية، الأجهزة المنزلية، الإلكترونيات، ومنتجات العناية الشخصية، ما يجعلها فرصة ذهبية للاستفادة من الأسعار التنافسية خلال هذه الفترة الاحتفالية.

عروض كارفور على المواد الغذائية والمجمدة :

يقدم كارفور مصر مجموعة متنوعة من العروض على الأطعمة والمشروبات، مع خصومات مميزة على المنتجات المجمدة، لتلبية احتياجات الأسر خلال الاحتفالات:

فراخ بانيه شهد (20 قطعة): بسعر 174.95 جنيه فقط.

بسعر 174.95 جنيه فقط. فراخ بانيه سبايسي شهد (20 قطعة): بنفس السعر المميز 174.95 جنيه.

بنفس السعر المميز 174.95 جنيه. ناجتس دجاج شهد (1 كيلوجرام): بسعر 191.95 جنيه.

بسعر 191.95 جنيه. بانيه دجاج حلواني (عادي أو حار) وزن 1 كيلوجرام: بسعر 220 جنيه.

بسعر 220 جنيه. بيف برجر دايم (25 قطعة – 1 كيلوجرام): بسعر 119.95 جنيه.

بسعر 119.95 جنيه. كفتة بقري دايم (700 جرام): بسعر 112.95 جنيه.

بسعر 112.95 جنيه. ناجتس شهد (400 جرام): بسعر 102.95 جنيه فقط.

عروض كارفور المميزة على اللحوم والمجمدات :

بالإضافة إلى المنتجات المجمدة، تشمل العروض خصومات على أصناف أخرى تلبي احتياجات التجمعات العائلية:

ستربس دجاج حلواني (عادي أو حار – 1 كيلوجرام): بسعر 239.95 جنيه.

بسعر 239.95 جنيه. بيف برجر حلواني (20 قطعة – 1 كيلوجرام): بسعر 195.95 جنيه.

بسعر 195.95 جنيه. برجر بقري حلواني (2 كيلوجرام): بسعر 454.95 جنيه.

ولم تقتصر تخفيضات كارفور على قسم الأطعمة فقط بل هناك عروض على الاجهزة المنزيلة وغيرها من الامور تصل الى 50 بالمئة خصم :