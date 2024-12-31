حقيقة تأجيل الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وموعد عرضها

أثار خبر تأجيل الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس حالة من الجدل بين متابعيه. في هذا التقرير، نكشف الحقيقة وراء التأجيل وموعد عرض الحلقات القادمة، مع تفاصيل جديدة حول الأحداث المنتظرة.

كتب محمد سعد – حاز مسلسل قيامة عثمان على أعجاب المثير من المشاهدين مما أدى إلي جذب انتباه عدد كبير إليه لأنه ينقل حقبة تاريخيه سابقة بطريقة مشوقة، وينقل مراحل تأسيس الدولة العثمانية بطريقة ممتعه تجذب المتابع إليها بفضول واستمتاع، مما أدى إلى تساؤل المتابعين للمسلسل عن مواعيد الحلقات دائمًا والتساؤل حول إشاعة تأجيل الحلقة 177.

حقيقة تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 177

يتسأل المشاهدين حول الإعلان عن الحلقة 177 لمعرفة ما ينتظرهم بفضول من أحداث مثيرة ومشوقة، ووفقًا لأخر المصادر ووفقًا لتصادف موعد الحلقة مع اليوم الأول من العام الجديد 2025 وتعتبر القناة هذا اليوم خاص بالاحتفالات، مما أدى إلى انتشار خبر تأجيل الحلقة 177 للأسبوع القادم، ولكن لم تعلن القناة عن أي قرار رسمي عن التأجيل حتى الآن مما يترك المتابعون في حالة من التساؤل والترقب لموعد الحلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيده

تعتبر قناتي ATV و الفجر الجزائرية من أبرز القنوات المقدمة لمسلسل قيامة عثمان:-

– مواعيد مسلسل قيامة عثمان على “قناة ATV التركية” هي الأربعاء من كل أسبوع (الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت السعودية).

– مواعيد مسلسل قيامة عثمان على “قناة الفجر الجزائرية” هي يوم الخميس من كل أسبوع (الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة بتوقيت السعودية).

تردد قناة ATV التركية للقمر الصناعي “نايل سات”

التردد هو: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب يكون: عمودي

معامل التصحيح: 5/6

الجودة تكون: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية للقمر الصناعي ” نايل سات”

التردد هو: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب يكون: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة تكون: HD

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