جي إم سي يوكن 2025 تصل السعودية بأسعار تنافسية ومواصفات تتفوق على لاندكروزر برادو 2024

أثارت سيارة جي إم سي يوكن 2025 ضجة كبيرة فور وصولها إلى السوق السعودي، حيث تتميز بتصميم عصري، تقنيات متطورة، وأسعار تنافسية قادرة على منافسة سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2024 الشهيرة. السيارة الجديدة تأتي بمزايا تجعلها اختيارًا مثاليًا لعشاق السيارات الفاخرة والقوية.

كتب محمد سعد – طرحت سيارة جي ام سي يوكن 2025 في السعودية، حيث تم تطوير فيها بعض المواصفات الرائعة التي جعلتها تفوق سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2024، حيث اتجهت أنظار جميع المواطنين الذين يرغبون في شراء السيارة إليها دون الالتفات إلى أي نوع أخر، وذلك لأنها تنافست مع العديد من السيارات الرياضية الأخرى، وفازت هذه السيارة على عدد كبير في السعودية مدججل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

مواصفات سيارة جي ام سي يوكن 2025

بالفعل منذ طرح سيارة جي ام سي يوكن نجاح باهر في السعودية لأنها من أفضل السيارات الرياضية، ويرجع سبب ذلك هو أن المميزات الإضافة التي جاءت بها هذه السيارة الرائعة والتي تتمثل في:

تضم السيارة على شبكة اتصالات الجيل الخامس، ولهذا يمكنك الاستمتاع بجودة عالية من شبكة الاتصالات، وكذلك تجربة فريدة متطورة وحديثة .

تحتوي هذه السيارة على مصابيح LED في الشبكة الأمامية والخلفية تعطي للسيارة مظهر رائع ومميز.

المساحة الداخلية هذه السيارة واسعة للغاية مما تمنح راحة كبيرة للعائلات، كما أن قاعدة العجلات تصل إلى 2.849 م.

حيث تحتوي هذه السيارة على شبكة أمامية مميزة للغاية مما يوفر لها مظهر رائع للغاية.

حيث تستطيع هذه السيارة السير في الطرق الصعبة، وذلك بفضل الإطارات المصممة من شركة جوبير ولهذا السبب في حقًا سيارة مثالية.

من أجل الترفيه والتسلية في أثناء القيادة يوجد شاشة رأسية في منتصف السيارة، من أجل التمتع والمشاهدة.

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مواصفات سيارة جي ام سي يوكن 2025

فضلاً عن المميزات التي تحتويها هذه السيارة إلا أنها تحتوي على العديد من المواصفات التي تجعلها سيارة رياضية اقتصادية في نفس الوقت، ومن أهم هذه المواصفات هي:

سعة محرك السيارة نحو 6200 سي سي.

اسم الطراز الخاص بها هو AT4.

نوع الوقود بنزين.

كما أن عدد الإسطوانات فيها يصل إلى 4 أسطوانات.

كما تحتوي على ناقل حركة متغير ب 10 سرعات مع وجود شاشة رقمية كبيرة.

أما بالنسبة لمحرك السيارة يكون 305 حصان.

كما أن نظام الدفع فيها أمامي.

حيث تتمثل أبعاد السيارة نحو ( العرض 2.034 م، والطول نحو 5.181 ملم، الارتفاع مسافة السيارة عن الأرض نحو 8.6 بوصة).

مقاس العجلات نحو 24 بوصة.

سعة الخزان نحو 117 لتر.

كما أن عزم الدوران نحو 383 نيوتن متر.

والمميز أيضًا في هذه السيارة أن معدل استهلاك الوقود تصل إلى 12.7 لتر/100 كم.

سعر سيارة جي ام سي يوكن 2025 في السعودية

تعرفنا سويًا على المميزات والمواصفات التي تتمثير بها سيارة يوكن، مع العلم أنها نزلت بأسعار تنافسية للغاية مقارنة بأي سيارة أخرى من نفس الفئة وهي:

وصل سعر سيارة جي ام سي يوكن نحو 250.000 ريال سعودي.

كما يتوقع البعض أن يتراوح سعرها من بين 250.000 ريال سعودي إلى 280.000 ريال سعودي.

هل جمس يوكن دفع رباعي؟

نعم تعتبر سيارة جي ام سي من سيارات الرياضية الدفع الرباعي، حيث تتميز هذه السيارة بالعديد من المميزات التي تجعلها قادرة على السير في الأماكن الوعرة والصعبة.

هل سيارة يوكن جيدة في استهلاك الوقود؟

نعم هذه السيارة تستهلك وقود أقل في عدد كيلومترات أكثر، حيث تدخل هذه الفئة من ضمن السيارات الاقتصادية.

هل اليوكن دفع خلفي؟

تعتبر سيارة يوكن هي سيارة ذات الدفع الرباعي فقط، وليست ذات الدفع الخلفي، ولكن من أهم المميزات التي توجد في هذه السيارة أن المساحة الداخلية واسعة جدًا بشكل عام.

سيارة جي إم سي يوكن 2025 تثبت أن الابتكار والأداء المتميز يمكن أن يتواجدا معًا في سيارة واحدة، مما يجعلها منافسًا قويًا في السوق السعودي. إذا كنت تبحث عن التميز والفخامة، فقد تكون هذه السيارة هي الخيار الأمثل لك.