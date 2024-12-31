إحكام تعلن عن الرقم المجاني الموحد للاستعلام على مدار الساعة وطرق التواصل

كشفت منصة إحكام عن تخصيص رقم مجاني موحد يتيح للمواطنين التواصل والاستفسار عن الخدمات المقدمة على مدار 24 ساعة. تأتي هذه الخطوة في إطار تسهيل عملية التواصل وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين، مع توفير طرق متعددة للتواصل بكل سهولة ويسر.

كتب محمد سعد – تعد منصة إحكام من المنصات التابعة للممكلة العربية السعودية، والتي تهدف إلى المساهمة في إثبات تملك العقار بطريقة موثوقة، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم إحكام الرقم المجاني الموحد للاستعلام 24 ساعة ومعرف طرق التواصل.

إحكام الرقم المجاني الموحد للاستعلام

تقوم منصة إحكام بتقديم لمستخدميها كافة الخدمات العقارية داخل المملكة العربي السعودي، ويمكن التواصل مع خدمة عملاء منصة إحكام من خلال الرقم المجاني الموحد 920035544.

طرق التواصل مع منصة إحكام

من خلال هذه الفقرة سنتعرف على طرق التواصل مع منصة إحكام وهي:

يمكنك التواصل مع مركز الاتصالات الموحد المجاني من خلال الرقم 920035544، ويكون مفتوح على مدار اليوم ابتداء من الأحد حتى الخميس، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة مساء.

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء منصة إحكام من خلال البريد الإلكتروني [email protected] .

يمكنك الاطلاع على نموذج الأسئلة الشائعة من خلال منصة إحكام من هنا .

يمكنك حجز موعد من خلال الهيئة العامة لعقارات الدولة من هنا .

الهدف من لجان النظر في طلبات التملك العقاري

من خلال هذه الفقرة سنتعرف على الهدف من لجان النظر في طلبات التملك العقاري فيما يلي:

تهدف لمراجعة طلبات الملكية.

الاطلاع على طلبات التعديل.

الاطلاع على طلبات إثبات ملكية العقارات في منطقة الحرمين الشريفين.

خطوات متابعة طلب برقم الهوية

من خلال هذه الفقرة سنتعرف على خطوات متابعة طلب برقم الهوية من خلال منصة إحكام في النقاط التالية وهي:

قم بزيارة من إحكام من هنا .

قم بتسجيل الدخول.

قم بالنقر على مربع خدماتي.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الطلب وغيرها.

سيقوم المستخدم من مراجعة الطلب الذي عٌرض عليه من خلال الشاشة التي أمامه.

قم بالبحث في حالة قبولك أو رفضك.

في حالة قبولك فيجب عليك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الرقم الموحد المجاني.

في نهاية مقالنا نكون قد وضحنا لكم إحكام الرقم المجاني الموحد للاستعلام، و طرق التواصل مع منصة إحكام، كما ذكرنا الهدف من لجان النظر في طلبات التملك العقاري، وأيضا خطوات متابعة طلب برقم الهوية.

منصة إحكام تؤكد التزامها بتقديم أفضل الخدمات عبر الرقم المجاني الموحد ووسائل التواصل المختلفة، لضمان رضا المستفيدين وتلبية احتياجاتهم على مدار الساعة.