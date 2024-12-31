ختامه بتراجع: أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا مع نهاية العام. هذا التراجع يعكس التغيرات الأخيرة في الأسواق العالمية وتأثيراتها على السوق المحلي، مما يثير تساؤلات حول توقعات الأسعار في الفترة القادمة.

كتب محمد سعد – مفاجأة من العيار الثقيل هي ما استقبلتها باقة الأشخاص الذين كانوا على أحر من الجمر في حالة انتظار شديدة لمعرفة المستجدات التي ستطرأ على أسعار الذهب في السعودية في اليوم الأخير من الشهر والعام بأكمله.

هذا وقد جاء في تقرير بيان أسعار الأصفر في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق في تاريخه 31 ديسمبر 2024 أن هناك موجة انخفاض ملحوظة هي ما هلّت على السوق والتي جاء قدرها بحوالي 2 ريال، وفيما يلي الأسعار الأخيرة التي تم تسجيلها:

الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 14 183.19 48.85 عيار 18 235.53 62.81 عيار 21 274.78 73.28 عيار 22 287.87 76.76 عيار 24 314.04 83.74 سبيكة 1 جم 345.44 92.12 سبيكة 2.5 جم 824.34 219.83 سبيكة 5 جم 1632.99 435.46 سبيكة 10 جم 3228.29 860.88 سبيكة 20 جم 6412.62 1710.03 سبيكة 50 جم 15921.63 4245.77

مع هذا التراجع في أسعار الذهب بالسعودية، يظل السوق تحت تأثير المتغيرات العالمية والمحلية، مما يجعل متابعة التطورات ضرورة للمستثمرين والمهتمين بهذا المعدن النفيس.