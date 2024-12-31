البريد السعودي (سبل) يعلن عن 30 وظيفة شاغرة: انضم إلى فريق مؤسسة وطنية رائدة

أعلن البريد السعودي (سبل) عن توفر 30 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، مما يفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية للانضمام إلى واحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الرائدة. الوظائف المطروحة تأتي ضمن جهود “سبل” لتعزيز الكادر الوظيفي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – وظائف شاغرة في مؤسسة البريد السعودي (سبل)

أعلنت مؤسسة البريد السعودي (سبل) عبر بوابة التوظيف الخاصة بها عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة شهادة البكالوريوس. إليكم تفاصيل الوظائف المتاحة:

المسميات الوظيفية:

أخصائي أول أداء (Performance Sr. Specialist) أخصائي رئيسي عمليات مركز القيادة (C3 Operations Lead) أخصائي رئيسي محاسبة – دفتر الأستاذ العام (General Ledger Accounting Lead) أخصائي أول حوكمة تقنية المعلومات (IT Governance Sr. Specialist) أخصائي أول جودة تقنية المعلومات (IT Quality Sr. Specialist) مدير قسم المكافآت (Rewards Section Manager) مدقق عمليات (Associate Operational Auditor) مدقق أنظمة معلومات (Associate Information Systems Auditor) مدقق مالي (Associate Financial Auditor) مدير إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management Director) مدير منتج دولي أول (International Senior Product Manager) مدير أبحاث وذكاء السوق (Market Intelligence and Research Director) قائد منتج دولي (International Product Lead) محلل أداء العمليات (Ops Performance Analyst) محلل أمن سيبراني (Cybersecurity Analyst) مدير حسابات التجارة الإلكترونية الدولية أول (Senior International E-Commerce Accounts Manager) مساعد مدير مشروع (Assistant Project Manager) محلل استمرارية الأعمال (Business Continuity Analyst) قائد إعداد تقارير الميزانية (Budget Reporting Lead) أخصائي أول تنفيذ الميزانية (Budget Execution Sr. Specialist) مدير منتج مبتدئ (Associate Product Manager) مدير تنفيذي حسابات الشركات الكبرى أول (Senior Corporate Accounts Executive Manager) مدير قسم العلامة التجارية (Branding Section Manager) أخصائي أول إدارة المخاطر المؤسسية (ERM Sr. Specialist) قائد منتج المحفظة (Portfolio Product Lead) أخصائي أول تسعير وربحية (Pricing & Profitability Sr. Specialist) مدير تصميم الخدمة والتجربة (Service & Experience Design Director) مستشار قانوني (Legal Advisor) قائد دعم تقنيات العمليات (Ops Technologies Support Lead) مدير عام التحكم والتقارير المالية (Financial Controlling & Reporting GM)

طريقة التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف البريد السعودي سبل، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط التالي: التقديم عبر الإنترنت

إذا كنت تبحث عن فرصة مهنية متميزة ضمن بيئة عمل وطنية رائدة، فلا تفوت التقديم على الوظائف المعلنة من البريد السعودي (سبل) لتعزيز مسيرتك المهنية.