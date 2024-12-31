فرصتك للعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي: رواتب مغرية ومزايا تنافسية

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي عن توفر فرص عمل مميزة برواتب مجزية ومزايا تنافسية تشمل فرص تطوير مهني فريدة. المستشفى يسعى لاستقطاب الكفاءات الوطنية والدولية للعمل في بيئة احترافية تدعم الابتكار والتميز في القطاع الصحي.

كتب محمد سعد – فرص عمل في قطاع الرعاية الصحية! مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يفتح أبوابه للكوادر الطبية والإدارية المتميزة للانضمام إلى فريق عمله. تتوفر وظائف شاغرة في مختلف التخصصات بمقر المستشفى في الرياض، جدة، المدينة المنورة.

الوظائف المتاحة:

يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن حاجته لشغل الوظائف التالية:

الرياض:

فني أجهزة ثاني (Technician II) : قسم المصاعد والأجهزة – مبتدئ الخبرة

: قسم المصاعد والأجهزة – منسق أبحاث سريرية مساعد (Assistant Clinical Research Coordinator) : إدارة الشؤون الطبية والسريرية – مبتدئ الخبرة

: إدارة الشؤون الطبية والسريرية – استشاري مساعد تخدير (Assistant Consultant Anesthesia) : قسم تخدير زراعة الأعضاء – متوسط الخبرة

: قسم تخدير زراعة الأعضاء – إستشاري مساعد جراحة القلب (Assistant Consultant Cardiac Surgery) : قسم جراحة القلب للأطفال – متوسط الخبرة

: قسم جراحة القلب للأطفال – استشاري مساعد، الرعاية المركزة (Assistant Consultant, Critical Care) : قسم الرعاية الطبية الحرجة للكبار – متوسط الخبرة

: قسم الرعاية الطبية الحرجة للكبار – استشاري مساعد، الرعاية المركزة (Assistant Consultant, Critical Care) : قسم العناية الحرجة لجراحة القلب للكبار – متوسط الخبرة

: قسم العناية الحرجة لجراحة القلب للكبار – مساعد استشاري الرعاية الطبية للتشريفات (Assistant Consultant Medical Care for VIPs) : استشاريو الرعاية الطبية للتشريفات – متوسط الخبرة

: استشاريو الرعاية الطبية للتشريفات – استشاري مساعد، الرعاية الحرجة للأطفال (Assistant Consultant, Pediatric Critical Care) : قسم الرعاية الطبية الجراحية الحرجة – أطفال – متوسط الخبرة

: قسم الرعاية الطبية الجراحية الحرجة – أطفال – مساعد رئيس تمريض (Assistant Head Nurse) : غرف العمليات بالدور الثاني – متوسط الخبرة

: غرف العمليات بالدور الثاني – اخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (Cardiovascular Technologist) : مختبر قسطرة القلب – مبتدئ الخبرة

: مختبر قسطرة القلب – اختصاصي ترميز طبي، السجلات الطبية (Medical Coding Specialist, Medical Records) : الترميز السريري – مبتدئ الخبرة

: الترميز السريري – استشاري جراحة قلب (Consultant Cardiac Surgeon) : قسم جراحة القلب للأطفال – خبرة

: قسم جراحة القلب للأطفال – استشاري أمراض الدم (Consultant Hematologist) : قسم علم أمراض الدم – خبرة

: قسم علم أمراض الدم – استشاري ، وحدة الممارسة المتكاملة العصبية (Consultant, Integrated Practice Unit – Neurovascular) : وحدة الممارسة المتكاملة – العصبية الوعائية – خبرة

: وحدة الممارسة المتكاملة – العصبية الوعائية – استشاري ، وحدة الممارسة المتكاملة – طب الأورام العصبية (Consultant, Integrated Practice Unit – Neuro-oncology) : وحدة الممارسة المتكاملة – أورام الجهاز العصبي – خبرة

: وحدة الممارسة المتكاملة – أورام الجهاز العصبي – استشاري, جراحة زراعة الكلى والبنكرياس (Consultant, Kidney and Pancreas Transplant Surgery) : قسم جراحة زراعة الباطنية – خبرة

: قسم جراحة زراعة الباطنية – مساعد كهربائي (Electrical Assistant) : الهندسة الكهربائية – مبتدئ الخبرة

: الهندسة الكهربائية – محلل أول الحوكمة والإبلاغ ادارة مكتب مشاريع المؤسسة (Governance and Reporting Senior Analyst, Enterprise Project Management Office) : الحوكمة والتقارير لمكتب إدارة المشاريع المؤسسية – متوسط الخبرة

: الحوكمة والتقارير لمكتب إدارة المشاريع المؤسسية – أخصائي الحوكمة والإبلاغ اداره مكتب مشاريع المؤسسة (Governance and Reporting Specialist, Enterprise Project Management Office) : الحوكمة والتقارير لمكتب إدارة المشاريع المؤسسية – مبتدئ الخبرة

: الحوكمة والتقارير لمكتب إدارة المشاريع المؤسسية – مدير أدارة الخدمات المتكاملة لسلسلة الأمداد (Director of Integrated Supply Chain Services) : الخدمات المتكاملة لسلسلة الإمداد – خبرة

: الخدمات المتكاملة لسلسلة الإمداد – مستشار قانوني أول (Senior Legal Counsel) : إدارة الشؤون القانونية – خبرة

: إدارة الشؤون القانونية – مستشار قانوني ثاني (Legal Counsel II) : إدارة الشؤون القانونية – متوسط الخبرة

: إدارة الشؤون القانونية – أخصائي مختبر (Laboratory Specialist) : التشخيص الجزيئي – مبتدئ الخبرة

: التشخيص الجزيئي – عالم أبحاث رئيسي (Lead Research Scientist) : فيزياء التصوير الإشعاعي – خبرة

: فيزياء التصوير الإشعاعي – مدير مشروع اداره تسليم مشاريع المؤسسة (Project Manager, Enterprise Project Delivery Management) : مكتب إدارة المشاريع المؤسسي للتخطيط – خبرة

: مكتب إدارة المشاريع المؤسسي للتخطيط – أخصائي العلاج بالأشعة (Radiation Therapist) : العلاج الإشعلعي الإكلينيكي – مبتدئ الخبرة

: العلاج الإشعلعي الإكلينيكي – عالم أبحاث (Research Scientist) : المواد الحيوية والعضوية – مبتدئ الخبرة

: المواد الحيوية والعضوية – محلل اول التطوير الوظيفي والتخطيط الناجح (Senior Analyst, Talent Development and Succession Planning) : التطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي – متوسط الخبرة

: التطوير الوظيفي وتخطيط التعاقب الوظيفي – كبير اختصاصين سريري (Lead Clinical Specialist) : التوظيف والمحافظة على الممرضين – خبرة

: التوظيف والمحافظة على الممرضين – ممرض أول (Registered Nurse I) : التوظيف والمحافظة على الممرضين – مبتدئ الخبرة

: التوظيف والمحافظة على الممرضين – ممرض أول (Registered Nurse I) : جناح (و-1) الطب العام – مبتدئ الخبرة

: جناح (و-1) الطب العام – ممرض أول (Registered Nurse I) : (ج-3) جناح الجراحة العامة – مبتدئ الخبرة

: (ج-3) جناح الجراحة العامة – ممرض أول (Registered Nurse I) : جناح (و-3) – الوحدة الطبية – مبتدئ الخبرة

: جناح (و-3) – الوحدة الطبية – ممرض أول (Registered Nurse I) : تمريض الجراحة – أ3 جناح طب المسالك البولية والعلاج الإشعاعي والجهاز الهضمي – مبتدئ الخبرة

: تمريض الجراحة – أ3 جناح طب المسالك البولية والعلاج الإشعاعي والجهاز الهضمي – ممرض أول (Registered Nurse I) : (ج-4)وحدة قياس القلب والأوعية الدموية – مبتدئ الخبرة

: (ج-4)وحدة قياس القلب والأوعية الدموية – ممرض أول (Registered Nurse I) : (ل-1) طوارئ الأطفال – مبتدئ الخبرة

: (ل-1) طوارئ الأطفال – ممرض أول (Registered Nurse I) : وحدة العناية التاجية – مبتدئ الخبرة

: وحدة العناية التاجية – معاون ادارة مواد (Materials Management Assistant): المخازن والمستودعات – مبتدئ الخبرة

جدة:

استشاري مساعد, غدد صماء (Assistant Consultant, Endocrinology) : وحدة الغدد الصماء – متوسط الخبرة

: وحدة الغدد الصماء – استشاري مشارك, طب طوارىء الاطفا (Associate Consultant, Pediatric Emergency Medicine) : وحدة طب الطوارئ للأطفال – متوسط الخبرة

: وحدة طب الطوارئ للأطفال – مساعد تشريفات (Protocol Assistant) : الرعاية الخارجية – مبتدئ الخبرة

: الرعاية الخارجية – موظف استقبال (Receptionist) : إدارة خدمات التشريفات – مبتدئ الخبرة

: إدارة خدمات التشريفات – اختصاصي ثاني، إدارة العقود (Contracts Specialist II): خدمات العقود – متوسط الخبرة

المدينة المنورة:

استشاري مساعد، جراحة الأوعية الدموية (Assistant Consultant, Vascular Surgery) : الجراحة العامة – متوسط الخبرة

: الجراحة العامة – استشاري عام أطفال (Consultant General Pediatrics) : طب الأطفال العام – خبرة

: طب الأطفال العام – منسق تعليم` شئون التمريض (Nursing Affairs Education Coordinator) : التطوير المهني لقسم التمريض – مبتدئ الخبرة

: التطوير المهني لقسم التمريض – سكرتير أول (Executive Secretary) : طب الأطفال – مبتدئ الخبرة

: طب الأطفال – سكرتير أول (Executive Secretary) : الخدمات السريرية – مبتدئ الخبرة

: الخدمات السريرية – أخصائي سجلات طبية (Medical Records Specialist): خدمات السجلات الطبية – مبتدئ الخبرة

مجالات العمل:

تشمل الوظائف في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مجموعة كبيرة من التخصصات، مثل:

التمريض: ممرض/ممرضة مسجلة.

ممرض/ممرضة مسجلة. الأشعة: أخصائي العلاج بـِـ الأشعة.

أخصائي العلاج بـِـ الأشعة. المختبرات: أخصائي مختبر.

أخصائي مختبر. الجراحة: استشاري مساعد جراحة القلب، استشاري جراحة قلب.

استشاري مساعد جراحة القلب، استشاري جراحة قلب. طب الأطفال: استشاري مساعد، الرعاية الحرجة لـِـ الأطفال، استشاري عام أطفال، استشاري مشارك، طب طوارىء الاطفا.

استشاري مساعد، الرعاية الحرجة لـِـ الأطفال، استشاري عام أطفال، استشاري مشارك، طب طوارىء الاطفا. الطب الباطني: استشاري مساعد تخدير، استشاري مساعد، الرعاية المركزة، استشاري مساعد، غدد صماء، استشاري أمراض الدم.

استشاري مساعد تخدير، استشاري مساعد، الرعاية المركزة، استشاري مساعد، غدد صماء، استشاري أمراض الدم. إدارة المرضى: منسق أبحاث سريرية مساعد.

منسق أبحاث سريرية مساعد. قسم القسطرة: اخصائي تقنية قلب و أوعية دموية.

اخصائي تقنية قلب و أوعية دموية. قسم زراعة الأعضاء: استشاري, جراحة زراعة الكلى و البنكرياس.

استشاري, جراحة زراعة الكلى و البنكرياس. قسم الأجهزة الطبية: فني أجهزة ثاني.

فني أجهزة ثاني. قسم السجلات الطبية: اختصاصي ترميز طبي.

اختصاصي ترميز طبي. قسم الحوكمة و الإبلاغ: محلل أول الحوكمة و الإبلاغ، أخصائي الحوكمة و الإبلاغ.

محلل أول الحوكمة و الإبلاغ، أخصائي الحوكمة و الإبلاغ. قسم الخدمات المُتكاملة لـِـ سلسلة الإمداد: مدير أدارة الخدمات المُتكاملة لـِـ سلسلة الإمداد.

مدير أدارة الخدمات المُتكاملة لـِـ سلسلة الإمداد. قسم الشؤون القانونية: مستشار قانوني أول، مستشار قانوني ثاني.

مستشار قانوني أول، مستشار قانوني ثاني. قسم فيزياء التصوير الإشعاعي: عالم أبحاث رئيسي.

عالم أبحاث رئيسي. قسم إدارة المشاريع: مدير مشروع.

مدير مشروع. قسم الرعاية الخارجية: مساعد تشريفات.

مساعد تشريفات. قسم خدمات التشريفات: موظف استقبال.

موظف استقبال. قسم المواد الحيوية و العضوية: عالم أبحاث.

عالم أبحاث. قسم التطوير الوظيفي و تخطيط التعاقب الوظيفي: محلل اول التطوير الوظيفي و التخطيط الناجح.

محلل اول التطوير الوظيفي و التخطيط الناجح. قسم التوظيف و المُحافظة على الممرضين: كبير اختصاصين سريري.

كبير اختصاصين سريري. قسم خدمات العقود: اختصاصي ثاني، إدارة العقود.

المزايا:

يوفر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لموظفيه مجموعة من المزايا التي تشمل:

بيئة عمل محفزة ومهنية.

فرص للتطوير المهني والتدريب المستمر.

رواتب ومزايا تنافسية.

تأمين صحي شامل.

فرصة للمساهمة في تقديم رعاية صحية متميزة.

المتطلبات:

تختلف متطلبات كل وظيفة بحسب طبيعتها والتخصص، لكنها بشكل عام تتضمن:

المؤهلات العلمية والشهادات المهنية اللازمة.

الخبرة العملية في المجال.

إجادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.

القدرة على العمل ضمن فريق وبشكل مستقل.

الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير الجودة.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، يرجى زيارة موقع التوظيف التابع للمستشفى

كنت تبحث عن بيئة عمل تحفز التطوير والتميز، فإن مستشفى الملك فيصل التخصصي يقدم لك الفرصة المثالية للانضمام إلى فريقه الرائد والاستفادة من مزاياه الفريدة.