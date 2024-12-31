البنك السعودي الأول يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض: ابدأ مسيرتك المهنية الآن

أعلن البنك السعودي الأول عن توفر وظائف شاغرة في مقره الرئيسي بالرياض، مما يوفر فرصة ذهبية للراغبين في بناء مستقبل مهني واعد في القطاع المصرفي. البنك يحرص على جذب الكفاءات المتميزة وتقديم بيئة عمل تساهم في التطور المهني والإبداع.

كتب محمد سعد – هل أنت مُبدع في مجالك وتسعى للعمل في قطاع الخدمات المصرفية؟ يُعلن البنك السعودي الأول (SAB) عن توفر وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينة الرياض. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في بنك رائد.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم البنك السعودي الأول فرصًا وظيفية في مجال إدارة المخاطر و الائتمان، بما في ذلك:

استعادة الشركات و التقاضي: مسؤول استعادة و تقاضي – Corporate Recovery and Litigation Officer ديون الشركات .

مسؤول استعادة و تقاضي – Corporate Recovery and Litigation Officer ديون الشركات . إدارة الوصول: مدير إدارة الوصول – Access Management Manager.

مدير إدارة الوصول – Access Management Manager. تقييم الديون: رئيس قسم الاعتمادات المُعسرة – Head of Impairment.

رئيس قسم الاعتمادات المُعسرة – Head of Impairment. مدير أول إدارة الأعمال والتجارة. – Senior Manager Business Management, Trade.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

مسؤول استعادة و تقاضي – Corporate Recovery and Litigation Officer ديون الشركات : درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو مجال ذي صلة. خبرة حوالي سنتين، منها سنة في دور مُشابه.

مدير إدارة الوصول – Access Management Manager: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. خبرة حوالي 5 سنوات، منها 3 سنوات في دور مُشابه.

رئيس قسم الاعتمادات المُعسرة – Head of Impairment: درجة البكالوريوس في المالية أو مجال ذي صلة. خبرة أكثر من 12 سنة في الخدمات المصرفية و المالية، منها 8 سنوات في مجال المخاطر أو المالية أو الائتمان.

Senior Manager Business Management, Trade:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو ما يُعادلها.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال إدارة الأعمال و التسويق في قطاع التجارة.

المهارات المطلوبة:

مسؤول استعادة و تقاضي – Corporate Recovery and Litigation Officer ديون الشركات : إدارة الحسابات المُتعثرة. التفاوض مع العملاء للوصول إلى اتفاقية تسوية. إعداد اتفاقيات التسوية. مُتابعة المدفوعات و الوثائق. ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية و التدقيق و الامتثال. الاتصال بـِـ القسم القانوني عند الاقتضاء لرفع دعوى قضائية. اتخاذ خطوات فعّالة لإنفاذ أحكام لجنة المنازعات المصرفية و المالية. إدارة القضايا القانونية مع محاكم التنفيذ.

مدير إدارة الوصول – Access Management Manager: إدارة و مُراقبة صلاحيات الوصول إلى النظم و التطبيقات. تطوير و تنفيذ سياسات إدارة الوصول. مُراقبة أنشطة مُشرفي النظام. إدارة و توثيق حقوق الوصول إلى جميع النظم الحساسة في البنك. تقييم مُتطلبات الأعمال و تسهيل عملية الموافقة على الوصول. المُتابعة و المشاركة في إعدادات النظام. الإشراف على توفير الدعم لـِـ الأعمال.

رئيس قسم الاعتمادات المُعسرة – Head of Impairment: المُشاركة في تطوير استراتيجية البنك. تحديد الاتجاه العام للقسم و إرشاد تطوير استراتيجية الأقسام التابعة له. إعداد و إدارة الميزانية السنوية للقسم. الإشراف على إعداد حسابات IFRS 9 ECL و حسابات التّصنيف لـِـ محفظة الائتمان الكاملة للبنك. إدارة مُناقشات لجنة تقييم IFRS 9. تمثيل البنك في المناقشات مع المُراجعين الخارجيين و الجهات التنظيمية. تقييم آثار المُبادرات الاستراتيجية و المنتجات الجديدة على مخصصات البنك.



Senior Manager Business Management, Trade:

مهارات قيادية و إدارة الفرق.

فهم عميق لـِـ استراتيجيات و عمليات التسويق و المبيعات في قطاع التجارة.

مهارات التواصل و بناء العلاقات مع العملاء و الشركاء.

الفطنة العملية و المعرفة بـِـ اتجاهات السوق.

مهارات التحليل و حل المشكلات.

القدرة على العمل تحت الضغط و إدارة المهام المُتعددة.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في البنك السعودي الأول، يُرجى زيارة حساب البنك على منصة التوظيف لينكدان و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

اغتنم الفرصة وانضم إلى فريق العمل في البنك السعودي الأول لتبدأ رحلتك المهنية في واحدة من أهم المؤسسات المصرفية بالمملكة، حيث تنتظرك بيئة عمل محفزة وفرص نمو متعددة.