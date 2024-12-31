الأكثر طلبًا: سعر ومواصفات Oppo Reno 8T 5G بإمكانيات مذهلة وسعر منافس

أصبح هاتف Oppo Reno 8T 5G من أكثر الهواتف طلبًا في الأسواق بفضل مواصفاته المتطورة وسعره الممتاز. يتميز الهاتف بتقنيات حديثة، تصميم أنيق، وأداء قوي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية المتطورة بأسعار تنافسية.

كتب محمد سعد – سعر ومواصفات Oppo Reno 8T 5G، يعتبرهاتف Oppo Reno 8T 5G واحدًا من أكثر الهواتف مبيعًا في الفئة المتوسطة، حيث يتميز بمواصفات متطورة وتصميم عصري يجذب المستخدمين، وأطلقت شركة أوبو هذا الهاتف ليقدم أداءً قويًا يناسب الاستخدامات اليومية والألعاب والتصوير الاحترافي، مع الحفاظ على سعر مناسب خذفدم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات Oppo Reno 8T 5G

‏يمتلك هذا الهاتف المتميز مجموعة من الإمكانيات في كافة الأجزاء الخاصة به:

الشاشة الخاصة بالهاتف من نوع AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ودقتها اف اتش دي (1080 × 2412 بكسل)، ومعدل تحديثها 120 هرتز وتمتلك سطوع عالي يصل إلى 950 شمعة.

ويتمتع الهاتف بتصميم أنيق ونحيف بسمك 7.7 ملم ووزن 171 جرام فقط، وبه ظهر زجاجي لامع مع خيارات ألوان تشمل الأسود اللامع والذهبي المشرق.

الكاميرا الخلفية تأتي بتصميم مميز على شكل حلقة دائرية.

المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 695 بتقنية 6 نانومتر.

ويمتلك الخاتف ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع تقنية توسيع الذاكرة الافتراضية حتى 5 جيجابايت إضافية.

وبه كذلك ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

والبطارية في الهاتف تتوفر بسعة 4800 مللي أمبير تدوم ليوم كامل من الاستخدام.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

مواصفات الكاميرا والتصوير في الهاتف

الكاميرا الخلفية بها كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية تحسين التفاصيل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل للتصوير القريب، وعدسة استشعار عمق بدقة 2 ميجابكسل ولكن الكاميرا الأمامية تكون بدقة 32 ميجابكسل، وهي مثالية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

سعر Oppo Reno 8T 5G

يتوفر هذا الهاتف في الأسواق العالمية بسعر يتراوح بين 330 و360 دولار أمريكي،

سعر الهاتف في مصر حوالي 14,000 جنيه مصري

سعر الهاتف في السعودية يتراوح السعر بين 1,200 و1,400 ريال سعودي.

كيفية الحصول على Oppo Reno 8T 5G

‏هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على الهاتف:

من خلال زيارة متاجر الهواتف الذكية الكبرى مثل مكتبة جرير، إكسترا (في السعودية)، أو الشناوي وبي تك (في مصر).

الهاتف متوفر على مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون، نون، وسوق.كوم.

يمكن كذلك زيارة الموقع الرسمي لشركة أوبو في بلدك لمعرفة أقرب وكلاء للبيع.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، فإن Oppo Reno 8T 5G يعد خيارًا مثاليًا يلبي احتياجاتك العصرية بتقنيات متقدمة وتجربة استخدام مميزة.