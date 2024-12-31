عروض نهاية العام من السيف غاليري: خصومات تصل إلى 70% على أدوات المطبخ

أعلنت السيف غاليري عن إطلاق عروض نهاية العام المميزة، حيث تشمل الخصومات الكبيرة أدوات المطبخ بجودة عالية وأسعار تنافسية. استمتع بخصومات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجاتك اليومية.

كتب محمد سعد – أعلنت سلسلة السيف غاليري عبر حسابها الرسمي في موقع إنستجرام عن الأيام الأخيرة من عروض نهاية العام الكبرى، والتي تقدم من خلالها تخفيضات على أكثر من 10000 منتج، أبرزها مستلزمات المنزل وأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية بخصومات تبدأ من 20% وحتى 70%، وفي ضوء ذلك، سوف نستعرض لكم في سطور هذا المقال أبرز المنتجات المتاحة في العرض وأسعارها بعد الخصم جززطص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض السيف غاليري على أدوات المطبخ

تم طرح باقة متنوعة من مستلزمات المطبخ والأجهزة المنزلية والكهربائية بأسعار مخفضة داخل العرض ومنها التالي:

عجانة إديسون بيسك بلاس بسعة 6.5 لتر استيل رمادي بقوة 1000 واط وسعرها: 388 ريال سعودي.

ميكروويف ستيل ديجتال ماركة إديسون بسعة 25 لتر وقوة 800 واط بسعر: 615 ريال.

براد ماء ساخن وبارد إديسون لون ذهبي بسعة 2 لتر وقوة 600 واط بسعر: 489 ريال.

شواية كهربائية إديسون بدون دخان لون أسود بقوة 1500 واط وسعرها بعد الخصم: 295 ريال سعودي.

عروض نهاية العام من السيف غاليري يوجد عروض وخصومات مميزة أيضًا على باقة متنوعة من أدوات المنزل ومستلزمات المطبخ بأسعار تنافسية ومنها التالي:

ماكس طقم تقديم بيالات شاي وقهوة زجاج عدد 26 قطعة بسعر: 99 ريال سعودي.

ترمس بطريق بسعة 1 لتر من نوع “تايملس” بسعر: 32 ريال.

كاوية جافة ماركة فيليبس مع قاعدة غير لاثقة بقوة 1000 واط بسعر: 89 ريال.

طقم ترامس شهد ستيل “فضي مدهب” مع يد مصنوع من الرخام باللون الأخضر، مكون من فطعتين بسعر: 199 ريال.

خبازة منزلية ماركة إديسون 3×1 تدعم تحكم بالحرارة وقوة 2400 واط بسعر: 444 ريال سعودي.

ومن خلال مشاهدة الصور الواردة في هذا المقال يمكنكم التعرف أكثر على أبرز عروض السيف غاليري الخاصة بنهاية العام على أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية ومستلزمات المطبخ، وتجدر الإشارة إلى أن التخفيضات مستمرة حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2024.

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