ميتسوبيشي إكسباندر 2025: أرخص وأشهر سيارة عائلية بسعر تنافسي في الإمارات

تقدم شركة ميتسوبيشي سيارة إكسباندر موديل 2025 كواحدة من أفضل الخيارات للعائلات الباحثة عن الراحة والمساحة مع سعر مناسب. السيارة تتميز بتصميم عصري ومواصفات عملية تلبي احتياجات الأسرة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات العائلية.

كتب محمد سعد – تقدم علامة ميتسوبيشي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق الاماراتي، ومنها النسخة الشهيرة اكسابندر موديل 2025، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها العائلي، حيث تمتلك مقصورة داخلية تتسع إلى 7 أفراد، إلى جانب حزمة من التجهيزات ذظخدخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

محرك السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

زودت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 105 حصانا، و141 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

أبعاد سيارة ميتسوبيشي اكسابندر

تعتمد سيارة ميتسوبيشي اكسابندر على قاعدة عجلات بطول 2.775 م، وبنسبة طول كلي بلغت 4.475 م، و1.750 م للعرض الكلي، وبإرتفاع يبلغ 1.695 م.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر

تضم سيارة ميتسوبيشي اكسابندر مساعد فرامل BA، ومكابح ABS وEBD، حساسات ركن، كاميرا، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام متابعة ضغط الهواء، وسائد هوائية للحماية، بصمة خارجية واخرى داخلية عبر زر تشغيل وإيقاف المحرك، بلوتوث.

زودت السيارة ميتسوبيشي اكسابندر بعدد 4 نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية أيضا، بالاضافة إلى إضاءة LED، ومصابيح ضباب، جنوط رياضية، مقابض من الكروم، أقطاب ثنائية على جانبي السقف.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 في الامارات

تقدم السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2025 في السوق الاماراتي بسعر يبلغ 84,945 درهم.

إذا كنت تبحث عن سيارة عائلية موثوقة واقتصادية، فإن ميتسوبيشي إكسباندر 2025 تقدم مزيجًا مثاليًا من الجودة والسعر المناسب في السوق الإماراتي.