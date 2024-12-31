الكويت: انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى 2 مئوية مع توقعات بالضباب والأمطار

تشهد الكويت انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة يصل إلى 2 مئوية في الأيام المقبلة، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية. يصاحب هذا الانخفاض احتمالية لتشكل الضباب في بعض المناطق مع هطول أمطار متفرقة، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة والاستعداد للأجواء الباردة.

كتب محمد سعد – توقع متنبئ جوي أول في إدارة الأرصاد الجوية فهد العتيبي أن تنخفض درجات حرارة الطقس في البلاد وتتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية خلال الأسبوع الأول من شهر يناير القادم فافطه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقال العتيبي في تصريح امس السبت، إن بداية العام القادم 2025 يشهد انخفاض درجات الحرارة مع وجود فرص لتشكل الضباب بشكل كثيف، إضافة إلى وجود فرص لهطول الأمطار.

وأشار إلى أنه متوقع كذلك أن تنخفض درجات حرارة الطقس بشكل أكبر في المناطق البرية، منوها إلى انخفاض سرعة الرياح الليلة مع تحول اتجاهها إلى شمالية غربية.

مع الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وتوقعات الضباب والأمطار، يُنصح سكان الكويت بالاحتياط وارتداء الملابس الثقيلة، مع متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر.