الدول التي يمكنها استبدال رخصة القيادة في سلطنة عمان: القائمة الكاملة

أعلنت سلطنة عمان عن قائمة الدول التي يُسمح لمواطنيها والمقيمين منها باستبدال رخصة القيادة بسهولة دون الحاجة إلى اختبارات إضافية. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات القيادة للأجانب والمقيمين من تلك الدول وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

كتب محمد سعد – تُعفي السلطات المختصة في سلطنة عمان مواطني بعض الدول من إجراء اختبار القيادة عند منحهم رخصة القيادة العمانية كبديل لرخصة القيادة الأجنبية التي يحملونها بشرط أن تكون رخصة القيادة سارية الصلاحية وأن يكون مضى على إصدارها سنة واحدة على الأقل جطغدح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قائمة الدول التي تستبدل رخصة القيادة العمانية

تتيح جميع دول العالم لحامل رخصة القيادة العمانية إمكانية استبدال رخصته برخصة قيادة أخرى تعترف بها السلطات المحلية في البلد بحيث يمكن لحامل الرخصة القيادة بشكل قانوني في تلك الدولة، علمًا أن هناك دول تعترف برخصة القيادة العمانية العادية، ودول أخرى تعترف برخصة القيادة العمانية الدولية، ولا داعي فيها لاستبدال الرخصة.

قائمة الدول التي تستبدل رخصها برخصة القيادة العمانية

تشمل قائمة الدول التي يمكن استبدال رخصة القيادة الصادرة عنها برخصة قيادة عمانية بدون إجراء اختبار الدول التالية:

المملكة العربية السعودية.

الإمارات العربية المتحدة.

قطر.

البحرين.

الكويت.

المملكة الأردنية الهاشمية.

المملكة المتحدة.

فرنسا.

هولندا.

المانيا.

إيطاليا.

بلجيكا.

إسبانيا.

سويسرا.

النمسا.

لوكمسبورغ.

موناكو.

إيرلندا.

السويد.

الدنمارك.

النرويج.

فنلندا.

الولايات المتحدة الأمريكية.

كندا.

اليابان.

تركيا.

أستراليا.

نيوزيلندا.

أية دولة أخرى يضيفها مدير عام المرور بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك.

قائمة الدول التي تعترف برخصة القيادة العمانية

يمكن للعماني قيادة سيارته باستخدام رخصة قيادة عمانية ورخصة قيادة دولية عمانية في الدول التالية:

قائمة الدول التي يمكن القيادة فيها برخصة قيادة عمانية المملكة العربية السعودية.

الإمارات العربية المتحدة.

قطر.

البحرين.

الكويت. قائمة الدول التي يمكن القيادة فيها برخصة قيادة عمانية دولية جميع دول العالم باستثناء دولة اليابان.

استبدال رخصة القيادة في سلطنة عمان أصبح أمرًا ميسرًا لمواطني عدد من الدول. يُنصح بالتأكد من قائمة الدول المحدثة واستيفاء المتطلبات الرسمية لتسهيل العملية.