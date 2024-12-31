خطوات تقديم طلب الحصول على الجنسية العمانية: الإجراء الكامل بالتفصيل

الحصول على الجنسية العمانية يعد إنجازًا كبيرًا لمن يستوفي الشروط اللازمة. سلطنة عمان توفر آلية منظمة لتقديم الطلبات عبر وزارة الداخلية. هنا ستتعرف على الخطوات التفصيلية لإتمام هذه العملية بسهولة وفعالية.

كتب محمد سعد – أصبح بإمكان المقيمين في سلطنة عمان التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إلكترونيا وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية . مزلقد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

وقبل البدء في الخطوات؛ يجب التنبيه بأن وزارة الداخلية نبهت على وجوب توافر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم ١٥ من قانون الجنسية العمانية-الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨/٢٠١٤- لدى مقدم الطلب والتي تنص على:

يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١- أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما، أو (١٥) خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، وله منها ولد، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

٢- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٧- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.

ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.

إضافة إلى ضرورة التصديق من قبل الجهات المختصة على المستندات الصادرة من خارج سلطنة عمان.

كما أكدت الوزارة ضرورة الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية، وتوفر بطاقة مقيم سارية المفعول مدعمة بالتصديق الإلكتروني أو رقم الهاتف معزز بنظام التصديق الإلكتروني.

وقبل البدء في الخطوات؛ يجب التنبيه بأن وزارة الداخلية نبهت على وجوب توافر الشروط المنصوص عليها في المادة رقم ١٥ من قانون الجنسية العمانية-الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨/٢٠١٤- لدى مقدم الطلب والتي تنص على:

يجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

١- أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (٢٠) عشرين عاما، أو (١٥) خمسة عشر عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة، وله منها ولد، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما.

٢- أن يكون ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٤- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

٥- أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية، وفقا لما تحدده اللائحة.

٦- أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٧- أن يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك.

ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم إذا كانت ولادتهم في عمان، أو كانت إقامتهم العادية فيها.

إضافة إلى ضرورة التصديق من قبل الجهات المختصة على المستندات الصادرة من خارج سلطنة عمان.

كما أكدت الوزارة ضرورة الترجمة القانونية للمستندات إلى اللغة العربية، وتوفر بطاقة مقيم سارية المفعول مدعمة بالتصديق الإلكتروني أو رقم الهاتف معزز بنظام التصديق الإلكتروني.

كيف أقدم طلب الحصول على الجنسية العمانية؟

يمكنك تقديم طلبك عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

１- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية

２- اضغط على خيار الخدمات ثم اختر “طلب الحصول على الجنسية”

３- اختر نوع تسجيل الدخول (بطاقة المقيم أم بطاقة رقم الهاتف)

４- أدخل الرقم السري الخاص ببطاقة المقيم PKI

５- ستظهر معلوماتك الشخصية

６- اضغط على “طلبات الجنسية”

７- اختر نوع الطلب من مجموعة الخيارات التي ستظهر لك

８- تعبئة الاستمارة بالبيانات المطلوبة واتباع الخطوات الأخيرة

９- سيتم إخطارك بعد إتمام الطلب برسالة نصية

وعليك الانتباه بأن تكون مستنداتك بصيغة PDF و JPG وألا يتعدى حجمها 500 KB

الحصول على الجنسية العمانية يتطلب التزامًا بالخطوات والشروط الموضحة. استكمال الطلب بشكل دقيق هو مفتاح نجاحه، لذا يُنصح بالتأكد من جميع المتطلبات مسبقًا.