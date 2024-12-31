ساعات قليلة تفصلنا عن صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة المقررة

ينتظر ملايين المستفيدين بفارغ الصبر موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، الذي يأتي مع تطبيق الزيادة الجديدة. تأتي هذه الزيادة في إطار تحسين مستوى معيشة المستفيدين ودعمهم في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، حيث ستُصرف المعاشات خلال ساعات قليلة.
كتب محمد سعد – سجلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر يناير سوف يكون في اليوم الأول من شهر يناير المقبل 2025، حيث انه يبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1500 جنيه مصري والحد الأقصى للمعاشات 11,600 جنيه مصري، وللعلم وعلي حسب قرار البنك المركزي المصري سوف يتم إيقاف العمل غد الأربعاء 1 يناير 2025 بمناسبه انتهاء السنه المالية علي البنوك العاملة في مصر فسوف نعرض اليكم مجموعه أماكن اخري غير البنوك لصرف معاش يناير 2025.
شهدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 سوف يبدا من غدًا الأربعاء 1 يناير 2025 وسيستمر حتي نهاية شهر يناير 2025.
أماكن صرف المعاشات لشهر يناير 2025
- فروع البنوك المختلفة ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2025.
- ماكينات الصراف الالي”ATM” في مختلف الشوارع.
- منافذ شركه فوري.
- المحافظ الإلكترونية مثل: (فودافون كاش و اتصالات كاش).
- وأيضا منافذ البريد المصري.
جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر
ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بداية سنه 2025 في:
- الشريحة الأولى للمستفيد تكون: 1495 جنيه مصري.
- الشريحة الثانية للمستفيد تكون: 1725 جنيه مصري.
- الشريحة الثالثة للمستفيد تكون: 1840 جنيه مصري.
- الشريحة الرابعة للمستفيد تكون: 2300 جنيه مصري.
- الشريحة الخامسة للمستفيد تكون: 2645 جنيه مصري.
- الشريحة السادسة للمستفيد تكون: 2990 جنيه مصري.
- الشريحة السابعة للمستفيد تكون: 3335 جنيه مصري.
- الشريحة الثامنة للمستفيد تكون: 3680 جنيه مصري.
- الشريحة التاسعة للمستفيد تكون: 4025 جنيه مصري.
- الشريحة العاشرة للمستفيد تكون: 4370 جنيه مصري.
- لشريحة الحادية عشرة للمستفيد تكون: 4715 جنيه مصري.
- الشريحة الثانية عشرة للمستفيد تكون: 5060 جنيه مصري.
- الشريحة الثالثة عشرة للمستفيد تكون: 5405 جنيه مصري.
- الشريحة الرابعة عشرة للمستفيد تكون: 11592 جنيه مصري.
صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة يمثل بداية إيجابية للعام الجديد، مما يعزز من الجهود المبذولة لتحسين معيشة المواطنين. تابعوا حساباتكم المصرفية لمعرفة موعد الإيداع المحدد.
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