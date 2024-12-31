ساعات قليلة تفصلنا عن صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة المقررة

كتب محمد سعد – سجلت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف معاشات شهر يناير سوف يكون في اليوم الأول من شهر يناير المقبل 2025، حيث انه يبلغ الحد الأدنى للمعاشات 1500 جنيه مصري والحد الأقصى للمعاشات 11,600 جنيه مصري، وللعلم وعلي حسب قرار البنك المركزي المصري سوف يتم إيقاف العمل غد الأربعاء 1 يناير 2025 بمناسبه انتهاء السنه المالية علي البنوك العاملة في مصر فسوف نعرض اليكم مجموعه أماكن اخري غير البنوك لصرف معاش يناير 2025.

شهدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ان موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 سوف يبدا من غدًا الأربعاء 1 يناير 2025 وسيستمر حتي نهاية شهر يناير 2025.

أماكن صرف المعاشات لشهر يناير 2025

فروع البنوك المختلفة ابتداءً من يوم الخميس 2 يناير 2025. ماكينات الصراف الالي”ATM” في مختلف الشوارع. منافذ شركه فوري. المحافظ الإلكترونية مثل: (فودافون كاش و اتصالات كاش). وأيضا منافذ البريد المصري.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر

ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بداية سنه 2025 في: