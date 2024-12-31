للمقيمين والمغتربين: فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين بسهولة

أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح الحسابات البنكية أونلاين للمقيمين والمغتربين لعام 2025، دون الحاجة لزيارة الفروع. توفر هذه الخدمة المبتكرة مرونة وسهولة كبيرة للعملاء، حيث يمكنهم تعبئة استمارة إلكترونية عبر الرابط المخصص والبدء في استخدام حساباتهم بكل بساطة.

كتب محمد سعد – صدرت تساؤلات بين المواطنين في الفترة الأخيرة سواء المقيمين في السودان او المواطنين المغتربين للتعرف علي طريقه لفتح حساب في بنك الخرطوم من خلال الموبايل اونلاين، حيث بعد استقرار الأوضاع الأمنية داخل دوله السودان عادت البنوك والمصارف للعمل من داخل الفروع، مما جعل الكثير من الأشخاص البحث عن طريقه اسهل واسرع وتوفر جهد ووقت، وسوف نوضح اليكم طريقه فتح الحساب والتعامل اونلاين في بنك الخرطوم. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم قم بفتح الموقع الرسمي لبنك الخرطوم على الإنترنت من خلال هذا اللينك. اختر خيار “فتح حساب جديد” من الصفحة الرئيسية للموقع. قم بتعبئة البيانات المطلوبة بالمعلومات الشخصية مثل اسمك الكامل، رقم الهوية، والعنوان. ثم قم بتحديد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه (حساب جاري، حساب توفير، إلخ). ثم اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” لإتمام العملية. المستندات والأوراق المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم صورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر.

شهادة إقامة أو فاتورة خدمات حديثة (كهرباء/ماء).

رقم هاتف نشط.

يتوجب عليك الموافقة على الشروط الخاصة بالبنك.

يجب عليك ادخال ثلاث توقيعات لك.

تأكيد البيانات وانتظار رساله تأكيد من البنك لماذا تختار بنك الخرطوم بنك الخرطوم يتميز بتقديم مجموعة من الخدمات التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة مثل: حسابات توفير وجارية تناسب الأفراد والشركات. خدمات مصرفية رقمية متطورة عبر تطبيق “بنكك” . إمكانية تحويل الأموال بسهولة داخل وخارج السودان. تطبيق بنك “اونلاين” لسهوله المعاملات يعد لينك بنك الخرطوم “اونلاين” اسهل واسرع من الفرع لأنه يوفر وقت ومجهود ويتم استخدامه في التالي: إجراء التحويلات المحلية والعالمية.

صنع الشهادات الادخارية.

الاطلاع على الرصيد والمعاملات.

دفع الفواتير بسهوله مثل: (مياه ، غاز، وكهرباء)

فتح حساب في بنك الخرطوم أصبح أسهل من أي وقت مضى. استفد من الخدمة الإلكترونية الجديدة لتوفير وقتك وجهدك، وابدأ رحلتك المصرفية الآن.