سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديثات البنوك

كتب محمد سعد – اصبح سعر الدولار المحور الأساسي للمواطنين الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية العالمية، حيث يبحث عنه عدد كبير من المواطنين علي مدار اليوم علي “جوجل” ، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي وفقا لأخر تحديثات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث يتأثر الدولار الأمريكي بالأحداث الاقتصادية و بالأزمات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق العملات العالمية تؤثر علي سعر الدولار في مصر وفي هذا المقال سوف نعرض ليكم اخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي.
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31/12/2024
وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم كالتالي :
- سعر الدولار في بنك مصر:
بلغ قيمته 50.79 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.89 جنيه مصري لسعر البيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ قيمته 50.78 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.88 جنيه مصري لسعر البيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة:
بلغ قيمته 50.78 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.88 جنيه مصري لسعر البيع.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
بلغ قيمته 50.86 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.96 جنيه مصري البيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
بلغ قيمته 50.81 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.91 جنيه مصري لسعر البيع.
- سعر الدولار في بنك البركة:
بلغ قيمته 50.8 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.9 جنيه مصري لسعر البيع.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:
بلغ قيمته 50.81 جنيه مصري لسعر الشراء، و 50.91 جنيه مصري لسعر البيع.
سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري
- 5 دولار أمريكي يعادل 253.9 جنيهًا مصريًا.
- 50 دولار أمريكي يساوي 2,539.0 جنيهًا مصريًا.
- 100 دولار أمريكي يعادل 5,078.0 جنيهًا مصريًا.
- 1000 دولار أمريكي يساوي 50,780.0 جنيهًا مصريًا.
- 10,000 دولار أمريكي يعادل 507,800.0 جنيهًا مصريًا.
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